陳家樂4月娶連詩雅瞓身搏命搵老婆本　拍打戲受傷險破相

陳家樂去年向女友連詩雅 (Shiga) 求婚成功，據悉兩人已定於今年4月舉行婚禮。距離他們結婚的日子還有3個月左右，身為準新郎的家樂近期搏命工作，努力賺老婆本，為了還Shiga婚後有好生活做幸福人妻，而瞓身搏盡拍劇拍戲。

最近家樂密密開工，前日他就與陳曉華以及阮浩棕在小欖拍攝無綫新劇《異空感應》，3人有一場海灘大混戰的戲份，有不少打鬥場面，家樂與浩棕亦不慎弄傷了，家樂被浩棕打中鼻樑，好彩未有破相。有場戲講述阮浩棕意圖將家樂浸死，他們冒寒濕身拍攝，最終導演拍了幾次才肯收貨。家樂接受傳媒訪問時坦承同時要拍劇兼趕拍拍電影《衝鋒》，確實是不夠時間休息，但是有工開是好事，趁後生捱到就做多些。他早前試過收工後自己駕車返家時，差點在車上瞓着，相當危險，現在已請了司機。

有指Shiga十分「旺夫」，陳家樂近年立即成為灸手可熱的藝人，不斷有片約找上門，過去兩年已經10部有份演出的電影上映。今年陳家樂亦拍了不少劇集及電影，包括有內地劇《獅子山下的故事》、電影《海關戰線》及《紮職3》。早前《紮職3》一拍完，他已經立即回內地接拍網絡電影，當拍完後又要趕回香港拍攝新劇，工作接個不停。

有指Shiga旺夫。(連詩雅ig)

忙於賺老婆本的陳家樂原來早前已經看中了一個位於何文田價值港幣$5,000多萬位的單位，可是中間出現阻滯，所以未能正式收樓。不過他仍然再度出撃，繼續物色「筍盤」，為「準陳太」Shiga建立一個安樂窩，讓Shiga婚後做幸福人妻，同時亦準備婚後隨時「升呢」做爸媽，所以他努力為事業打拚。

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