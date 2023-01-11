鄭裕玲大爆黃子華往事：衰到不得之了　男神透露未來大計非常震撼

黃子華主演的賀歲片《毒舌大狀》將於今年農曆新年檔期上映，昨日他就與該戲的導演吳煒倫一起接受鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，為新戲宣傳。黃子華在去年演出了舞台劇《最後禮物》，他主演的電影《飯戲攻心》也獲得好成績，加上今年上映的賀歲片，共推出三個作品，子華指自己過去一年是大豐收的一年：「三個都係正劇人物，三個角色都寫得好好，如果寫得唔好睇，我都冇乜興趣做，其實我幾鍾意做喜劇㗎！依家我有啲驚，我驚啲運氣行完咗。」

黃子華與導演吳煒倫接受鄭裕玲主持的電台節目訪問。(鄭裕玲ig)

Do姐就直指子華以前的運程極衰，全靠她令到子華變好。Do姐說：「啲錢呢......你自己拍嗰啲乜乜保鏢，以前嗰啲衰到不得之了，依家都冇理由要你個人咁衰㗎，所以自從你喺《男親女愛》遇到我之後，一路一路咁好上去。」黃子華即笑言：「係呀，我喺屋企直情有香爐畀你㗎！」

子華與梅艷芳合作的電影《男歌女唱》於2001年上映，票房不濟，當時他甚至被封為「票房毒藥」。子華曾在2002自資拍攝電影《一蚊雞保鏢》，這是他出道以來第一部執導的電影，但上畫後票房慘淡，只收約20萬港元，結果他蝕大錢收場。不過該電影並非子華票房最低的電影，1993年他親自編劇及領銜主演的《人生得意衰盡歡》，票房更低見港幣5.1萬元。2020年，子華賣樓自資拍攝賀歲電影《乜代宗師》，票房收近3千萬元。

Do姐大爆黃子華往事。(鄭裕玲ig)

子華笑謂他今次與戲中的新演員合作，像是受到供奉似的：「我係神嚟㗎嘛，佢哋好敬仰我，每人預定3支香畀我，我嘅感覺咪好似食香咁囉！」他又表示：「我覺得最主要係大家有個好嘅工作關係，喺唔越權嘅時候，我有提點佢哋演戲嘅竅門、態度，其實個個都好積極，好熱血。」並點名讚Error成員阿Dee (何啟華）說：「我覺得佢演得好好，其實佢哋對自己都好有要求。」最後他就透露未來的工作計劃說：「係非常震撼，但係秘密，你信我，大家期待！佢嘅震撼性僅次於我復出做棟篤笑！」

黃子華對未來大計大賣關子。(黃子華IG)