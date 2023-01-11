炎明熹公開絕密冬菇頭童年照肥嘟嘟勁可愛　有意廣州升讀大學

現年17歲的炎明熹（Gigi）擁有一把天籟靚聲，令她成功俘虜了大班粉絲的心。她去年參演了由無綫與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》，原本在港擁有大班粉絲的她，亦因而在內地圈粉無數，微博粉絲更火速暴增，現已直逼100萬，人氣爆升。接Job不斷的她有傳已穩袋數百萬酬勞，前途無可限量。她最近獲更廣東衛視邀請參演2023年春晚盛會，目前正身在內地為演出作準備。

Gigi現正身在內地。(炎明熹微博)

向來與家人感情要好的Gigi亦趁今次返內地順道回家與家人團聚。日前她就分享了兩張她與嫲嫲在家中的合照，並留言寫道：「2023新年心願，祝嫲嫲和她的乖孫女身體健康，天天開心。」相中Gigi的嫲嫲攬實她，十分之溫韾。其中一張相是Gigi小時候與嫲嫲的合照，兒時的Gigi是齊蔭冬菇頭髮型，面珠肥嘟嘟白雪雪，相當可愛。網民紛紛留言大讚她可愛說：「寶貝從小到大都沒怎麼變！太可愛啦」、「小Gi原來是肥嘟嘟」、「小時候的瀏海也好可愛！還有個缺口」，「嫲嫲湊大你，要多陪伴嫲嫲。」而Gigi亦都有親自回覆粉絲。

Gigi曬出她與嫲嫲的合照。(炎明熹微博)

其實Gigi亦希望能夠多些陪伴家人，她近日接受內地媒體訪問時就透露有考慮到廣州升讀大學。Gigi表示：「有想過，因為現在我已經上中六了，就是高中了，所以會開始選大學。但是我想了很多個大學，當然就是廣東或者廣州這邊也有很多。所以就有希望上其中的一些大學。」她透露有兩個科系是自己比較想去讀的，分別是時裝設計或者音樂。

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