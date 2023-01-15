萬千星輝2022︱重溫五年紅地氈女星晚裝　陳自瑤成近年焦點女王

《萬千星輝頒獎典禮2022》各大獎項塵埃落定，例蜂有人歡喜有人愁。不過除了和大獎項外，依照各年慣例，各藝人在入場之前都會先走紅地氈，亦令這個地方變成一眾女星的另一戰場，各女藝人出盡法寶，務求自己靚靚走上頒獎台上。以下為大家回顧近5年紅地氈，發現原來今年沒在紅地氈出席的陳自瑤，其實在過去2年都算是焦點之一。而曾經獲TVB力捧的黃心穎，原來在2018年亦一度搶盡丟頭。



今年頒獎禮陳瀅全白色算靚。（梁碧玲攝）

《萬千星輝頒獎典禮2021》

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《萬千星輝頒獎典禮2020》當年風雲人物絕對係陳自瑤﹗老公王浩信再次奪得視帝，於台上感謝太太時，Yoyo嘅表情難以言喻，及後兩公婆亦未有合照，Yoyo急急腳返屋企湊女。其實一開騷Yoyo呢晚嘅性感戰衣已被讚係全場最靚，但要靚真係一啲都唔簡單 ，Yoyo分享當晚Bling Bling Deep V連身長褲，原來衫上閃石非常刮肉，工作人員幫佢墊晒紙巾喺吊帶同衫嘅邊位，以免傷痕累累咁出場，想靚的確唔容易呀。

《萬千星輝頒獎典禮2020》

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《萬千星輝頒獎典禮2019》

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於2018年 ,當時獲TVB力捧的黃心穎亦有機會行紅地氈，當年以DEEP V谷盡出場，輕易成為當年的焦點，可惜之後發生了「安心事件」，自此就再冇機會行紅地氈了。

《萬千星輝頒獎典禮2018》

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《萬千星輝頒獎典禮2017》