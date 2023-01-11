楊盼盼抱孫睇緣份 女兒搞非傳統婚禮棄龍鳳鈪鑽石戒指

楊盼盼的女兒楊慈悦（Jessica）今日與拍拖15年的設計師男友拉埋天窗，群星到賀。簽紙儀式後，Jessica接受傳媒訪問，笑言平時自己好容易喊，今日提到屋企人即忍不住落淚，她說：「我媽咪養我、照顧我咁耐，獨力養大我咁耐，想藉住呢個婚禮去多謝佢，好多朋友remind我要做呢件事，盡量想將我想多謝嘅嘢都係for我媽咪為主。」

Jessica同老公Steve拍拖15年，從未嗌過交。（葉志明攝）

楊盼盼對抱孫隨緣。（葉志明攝）

Jessica與老公的思想較前衛，不是太注意傳統的婚禮儀式，但為配合媽媽亦有上頭；不過沒有穿中式裙褂及龍鳳鈪，她展現手上半金半白金的「扭扭型」手鈪，還有老公設計的橄欖型婚戒，雖然不是鑽石，但她卻甜入心說：「Steve（老公）揀咗一位日本設計師，但品牌冇再生產，最後搵咗個做手飾嘅朋友出一模一樣出嚟。我唔知係咩石呀，只要求粉紅色，但本身唔鐘意傳統嘢，我哋本身都唔跟傳統，但媽咪真係好錫我，佢本身想買番傳統嘅龍鳳鈪，但最後都配合我揀咗呢款。」

盼盼姐話好少錫囡囡。（葉志明攝）

楊盼盼今日榮升做外母。（葉志明攝）

Jessica搞非傳統婚禮，講心唔講金。（葉志明攝）

榮升做外母的楊盼盼大讚一對新人安排周到，問到有甚麼評語？她說：「呢個安排係佢哋自己人生大事，全部佢哋自己搞，我覺得 ok啦，佢嘅成長令我有啲驚喜，台上講話都係用心去講。」Jessica指以媽媽做榜樣？盼盼姐笑說：「佢應該架，哈哈哈，單親唔單親佢都要咁樣囉，我畀咗好多機會佢自己獨立，亦畀咗好多機會佢。」家英哥叫一對新人三年抱兩？盼盼姐說：「冇所謂，小朋友要嚟就嚟，但都要睇緣份，唔使畀自己太大壓力。佢哋今次都好大壓力架，因為經濟問題啦，仲有疫情，呢次都搞得咁好，要多謝佢啲好朋友同我啲好朋友。」

Jessica唔揀龍鳳鈪，揀咗一隻簡約款嘅手鈪。（葉志明攝）