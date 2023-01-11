蔡少芬舉家搬返香港樂做家庭主婦 上海冇物業否認放售3千呎豪宅

蔡少芬（Ada）和老公張晉今日到賀楊盼盼嫁女，一對新人拍拖15年後結婚，而明天亦是蔡少芬和張晉的結婚15周年紀念，當年楊盼盼亦有在場見證，覺得好有緣份。

蔡少芬在去年7月舉家由上海搬返香港，她解釋：「原本只係諗住留一段時間（上海），冇人諗到會last咁耐。老公喺嗰邊工作一個接一個，做《披荊斬棘的哥哥》又接電影，做得好密，但最緊要一樣嘢，就係一家人喺埋一齊，一係你唔好做嘞，做就要喺埋一齊。」

一對新人拍拖15年後結婚，而明天便是張晉和蔡少芬結婚15周年，好有緣份。（葉志明攝）

Afa和張晉15年前結婚，楊盼盼都有到場見證。（葉志明攝）

蔡少芬指小朋友性格似她較開朗，好容易適應當地生活，她說：「佢哋唔係大，仲細，小朋友冇排斥，本身爸爸講國語、婆婆爺爺又全部講國語，對佢哋嚟講都係生活嚟嘅。不過，中文程度唔及人哋，我就教唔到嘞….我啲國語講到咁，哈哈。但老師好錫佢，人哋默書要20個字，但老師只考佢10個字，ok咗都當你100分，咁可以鼓勵到佢，老師又溫柔又體貼。」她指並非因為老師知道小朋友是星二代，「我哋都冇車，佢哋用校車返學放學，初初唔知嘅。」

有指蔡少芬在上海逾三千呎複式四房豪宅要急放租，她澄清上海沒有物業，並說：「報道假，唔好信，上海都係租住。」她指是因為掛住香港家人，所以決定回港，她說：「我Daddy嗰啲都老嘞，住咗都兩年（上海）。試過有一次喺深圳做嘢，我望住對面，嗰度就係元朗我屋企呀，點解我返唔到去，就係橋對面，我已經喊。所以同隔女老公商量過，都決定返嚟，唔係因為疫情，而係掛住屋企人。」而兩個女現在重返之前的學校，見返之前的同學仔，蔡少芬都表示好感恩。

她笑言現在做全職家庭主婦，而老公為搬回香港亦犧牲好多，「佢推晒啲嘢陪我返嚟架，電影綜藝哟，但都冇辨法，屋企又有事，佢都要返嚟陪我。我話『冇辦法嘞，你要為我犧牲架嘞，哈哈。』我依家就成為家庭主婦先，我老公，做嘢先返上去，我就兩邊飛陪老公仔女，除非有啲好吸引嘅嘢就玩吓啦，畢竟我都保刀未老，哈哈。」

蔡少芬表示有看《萬千星輝頒獎典禮》，見TVB愈做愈好表示感恩，問會否返娘家拍劇？她說：「可遇不可求，其實我冇離開過呢行，不停有做嘢，如果TVB搵我，大家不妨合作，可以玩吓，我無所謂，不過正如郭可盈話齋，要夜晚幾點就要返去交人，我都要交人，因為我好着重家庭。」

蔡少芬笑言現在專心做家庭主婦。（程嵐風攝）

一家五口在去年7月由上海搬返香港。（張晉微博）