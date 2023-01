曹敏莉與億萬才俊老公富養仔女　每年學費75萬與頂級富二代做校友

現年40歲的2003年港姐冠軍曹敏莉(Mandy)於2010年與坐擁億萬身家的金融才俊張家傑結婚,婚後兩人育有3名仔女,11歲的大女Dora、9歲的二仔Marco以及6歲的細仔Leo,一家五口居於半山逾千呎複式豪宅,Mandy主力照顧家庭,做豪門少奶奶生活幸福美滿。雖然Mandy早已淡出幕前,但她不時在會IG分享她的家庭生活,更新近況。

日前她就post了三名仔女的校服照,並留言寫道:「Our 3 kids. All amazing in their own ways. We love them inside out 📖🏀🦖. Y6 Y4 Y1」大讚仔仔女女各自有出色之處,分別就讀六年班、四年班以及一年班,她和老公都非常疼愛他們。

相中可見Mandy仔女所穿的是漢基國際學校(Chinese International School,CIS)的校服,該校是最受本港富二代歡迎的國際學校,當中的富二代校友包括有李澤鉅的子女、徐子淇及李家誠的子女,大劉劉鑾雄的子女劉鳴煒、劉秀融以及劉秀盈等。

Mandy與三名仔女。(曹敏莉IG)

漢基國際學校的學費亦是冠絕全港,新生被確認獲取錄後就要立即繳交15萬港元留位費。而就2022至23學年的資料顯示,該校一年級至六年級的學費高達港幣$243,300一位,七至十三年級則是$287,300至$291,200一位。此外,於2018至19學年及之後入學漢基的學生,每年更需要繳交年度建校費$28,000。Mandy與老公能讓三名仔女於該校升學,每年單是學費已高達接近75萬,富養仔女悉心栽培,財力驚人。