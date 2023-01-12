Fashion Killer｜郭奕芯見性感造型皺眉頭勁抗拒　網民質疑扮矜持

以時裝為主題的ViuTV真人騷《Fashion Killer》昨晚（11日）播出第三集，十位參賽者於第一輪比賽中被分成兩組分別為《戀講嘢》兩位女主持郭奕芯（Ashina）及譚凱倫（Helen）度身訂造拍節目的服飾。身材姣好的Ashina向來給人一種性感形象，而且周不時都會在Instagram派福利照，然而接受服裝提案時卻對於太性感的造型相當抗拒，令不少網民大感困惑，質疑她扮保守扮矜持。



郭奕芯向來給人一種性感形象，然而卻對於太性感的衣服表示抗拒？（IG：@ashinaaa）

在參賽者Jerry為Ashina提供的設計中，見到最吸引人目光的是一件牛仔bra top，他表示為了不要看起來太過暴露，選擇在bra top入面配一件白色的恤衫作內襯，下身則是一條短牛仔裙。然而，作為評審的Ashina卻看到皺眉兼搖頭，認為這個設計太性感：「我第一個觀感係好少女、可愛、小公主，但呢個太性感喇，太不得了喇！」

十位參賽者於第一輪比賽中被分成兩組分別為《戀講嘢》兩位女主持郭奕芯（Ashina）及譚凱倫（Helen）度身訂造拍節目的服飾。（ViuTV影片截圖）

Jerry為Ashina提供的設計中，見到最吸引人目光的是一件牛仔bra top。（ViuTV影片截圖）

Ashina解釋作為節目主持的她在節目中會不斷「郁來郁去」，因此如果服飾太性感難以給她安全感：「呢個胸位太性感喇，唔得啊唔得啊！」

的Ashina卻看到皺眉兼搖頭。（ViuTV影片截圖）

Ashina認為這個設計太性感。（ViuTV影片截圖）

她認為尤其胸部位置太過性感不適宜在節目上穿。（ViuTV影片截圖）

Ashina直言：「唔得啊唔得啊！」（ViuTV影片截圖）

事實上，Ashina周不時都會以性感姿態影寫真放上Instagram，網民亦覺得「芯姐有時都穿得好暴露的」、「咁都太性感？」，不解她為何如此保守，她亦解釋因為上節目與影相有不同的要求：「可能觀眾只係睇《戀講嘢》會以為我好鍾意性感，但我覺得性感係規限於影相，因為你知道如果喺電視上性感，就有少少可能意識唔係咁好。」

平時Ashina在《戀講嘢》性感極有限。（ViuTV影片截圖）

三位女主持都會以同一衣著風格示人。（ViuTV影片截圖）

網民聽完都覺得Ashina好有想法：「電視觀眾層面比較廣泛，亦如果太性感會搶去嘉賓及其他主持人的焦點，所以特別要配合整體的和諧。」、「睇十集八集《戀講嘢》，都會發現芯姐響呢個節目嘅造型，上身係着得比較保守」、「因為七師傅叫佢唔好再露胸，先有好姻緣，佢真係有聽話」。