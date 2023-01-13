李成昌失落最佳男配角　效力TVB 43年從未獲演技獎項：今年再努力

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》日前圓滿結束，現年65歲的李成昌憑J2劇集《凶宅清潔師》入圍角逐「最佳男配角」，可惜最後五強止步。李成昌入行43年以來，演活過不同類型的角色，無論是忠還是奸、由小角色到大人物，他的演出都收放自如，演技絕對是出神入化，不少網民都大讚他的演技早已達「神級」！



李成昌憑J2劇集《凶宅清潔師》入圍角逐「最佳男配角」，可惜最後五強止步。（劇照）

李成昌演技早已達「神級」！（截圖）

李成昌於1979年第八期無綫電視藝員訓練班畢業後加入TVB，至今已經長達43年，更被封為「TVB最忠心演員」。效力TVB大半生的李成昌曾在2012年榮獲「傑出演員大獎」，今年他憑着《異搜店》、《凶宅清潔師》及《美麗戰場》獲得「最佳男配角」三項提名，同時獲「最受歡迎電視男角色」三項提名，可惜最後都失落獎項。雖然李成昌在多部劇集中展現「教材級」演技，令觀眾嘆為觀止，但卻未曾獲得任何演技獎項。

李成昌在《萬千星輝頒獎典禮2012》上獲得「傑出演員大獎」。（視覺中國）

重溫歷年經典角色：

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而李成昌日前在微博發文：「今年再努力……」，似乎是在鼓勵自己，而網民都紛紛留言為他打氣：「你的演技早已爐火純青，獎項只是浮雲、「昌哥已經係大家心目中嘅最佳男配角」、「您是無冕之王」、「今年再支持昌爺拿奬」！