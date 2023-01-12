開壇｜蘇民峰親授風水教你計吉凶位　香港風水局被破只宜搵快錢？

新一季《開壇》，蘇民峰師傅會在節目開班教授風水命理。有報導就話過師傅私人教授收費，每課以十萬元計，仲要夾過生辰八字，有緣人先肯教。蘇師傅在節目開始前介紹，會指導觀眾睇風水︰「無論外巒頭、內巒頭；宅內外形勢；飛星都會教你，每堂都有嘢背，睇完包你識計八宅飛星、每年吉凶位置。」睇節目學風水，袋錢落你袋。至於4位J2ers今次一點都不輕鬆，因為每4集會有一次小考，得分最高主持可以外出跟蘇師傅實習。

蘇師傅在螢幕前開班授徒。

Amber更是真人不露相，未做《開壇》節目前已經是蘇師傅粉絲，拜讀過不少他的作品。她接受訪問時話︰「未上堂之前，其實我自己都有上網睇人哋講風水，我係師父粉絲，差不多佢出嘅書我都有買。」每集會同其他主持在螢幕前上堂，每人都好認真寫筆記。她透露暫時學了基本家居佈局，更風水師上身話︰「而家基本都仲係（行緊）八運，所以淨係睇東南同西北兩個方位都夠，門向東南或者西北就旺丁同旺財。」同時已學曉找尋家居的五鬼（衰位），六煞（桃花位），天醫（財位）方位。Amber自言有同師傅講過正式拜師︰「不過佢話而家咪教緊我哋囉，其實都有諗過學曉之後第時可以搵食。而家都係幫屋企同親人睇先啦。」

（左起）Carmaney 、Doniven 、Carmen同Amber認真上堂學術數。

今次螢幕開課，似乎開正學霸Carmen一瓣，中學時期修讀理科，對破解謎題駕輕就熟，她接受訪問時話︰「學霸唔敢當，新一季要考試，都鍾意呢種模式，喜歡邏輯推理，不嬲考試都冇壓力。中學時期對唔明嘅事會好想知點解，每事問所以同學都叫我『煩煩』，不過冇惡意嘅。」另外， Doniven回覆時話今次可以跟師傅學到八宅風水，希望學成之日，可以幫自己屋企睇風水，他說︰「之前有學過八字算命，都有諗過第時業餘幫人哋算命。」

明晚第一堂會講解「陰陽」的概念，世間萬物非陰即陽，好似山、水屬陰，空氣屬陽，師傅在節目中提到口訣「陽氣遇空而竄，陰氣界水即止」，讀術數一定要識。更會談到香港「九曲來水」的絕靚風水格局，因為一件事，解困了香港開埠之初，灣仔、尖沙嘴一帶的「割腳水」破傷運勢。到近年做同一件事，結果卻不一樣，令香港只可以搵快錢。想知道是什麼事，會如此矛盾？留意明晚播出的《開壇》。