盤點圈中篤信風水命理明星　歌神張學友豪使七位數字祈求家宅平安

轉眼間又到農曆新年，不知道讀者們是否相信風水命理，會去閱讀生肖運程書、去車公廟轉運、年初一不洗頭等等，可能對於沒有信仰的人來說，這是迷信的行為，但是不少人都是抱住希望未來的運程可以順風順水，而做上述行為，畢竟寧可信其有，不可信其無。而圈中不少藝人都篤信風水命理，比較大陣仗就是入住風水寶地，而普通容易做到分別有改名、擺風水陣，當中有指一位藝人常年把頭髮染成同一種顏色，帶旺事業!

Bob大屋搬去特大屋。（IG@bob_lamshingbun）

一向口才了得的林盛斌（Bob）身兼主持、演員及娛樂公司老闆多職，撈得風生水起，有傳出名是「爆騷王」的他平均每場騷收六位數字的酬勞，還曾試過一年接下過百場騷，C君更曾在TVB節目《大整蠱》中大爆Bob曾一年大賺2000萬，更形容他的屋企「大過地球」。去年住在九龍塘四層獨立屋的Bob，大屋搬去同區更加大的豪宅，可見林盛斌財源廣進！而Bob的太太黃乙頤本身已是玄學專家兼風水師，在家布下蓮花水晶及紫水晶球等增強運勢，又請教玄學家陳定幫布陣。

網民發現張學友曾豪使過百萬為家人祈福。（VCG）

學友為全家祈福。（微博圖片）

有內地網友發現海南島上的觀音像下方的蓮花底可有張學友的名字，當中寫着：「香港，張學友，闔家供奉」，相信是學友為家人祈福，非常虔誠。有相關人士透露，在這座觀音像的蓮花底座上刻一個名字需要108萬（約134萬港元），價錢不菲。這座南山海上觀音聖像位於海南省三亞市南山寺，打造歷時6年，高108米，耗資8億人民幣（約10億港元），黃金重達100多公斤，是全球最大的白衣觀音造像，亦是世界上最高的觀音像。

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