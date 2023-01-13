有種好男人｜越級挑戰李佳芯爭仔鬥靚　仙氣伍樂怡開心與偶像合作

正當Charlie（李佳芯Ali飾）與楊日正（馬德鐘飾）的戀情轉入直路之際，香港物流大王千金霍嘉莉Emma（伍樂怡Kelly飾）忽然介入，令「Char日」CP出現暗湧！

馬德鐘、李佳芯主演的《有種好男人》昨（12日）晚一集，正當Charlie（李佳芯Ali飾）與楊日正（馬德鐘飾）的戀情轉入直路之際，香港物流大王千金霍嘉莉Emma（伍樂怡Kelly飾）忽然介入，令「Char日」CP出現暗湧！面對育有17歲兒子的「女神級」單親媽媽Charlie VS 年輕貌美的「氣質系富家女」Emma，到底日正將如何抉擇？對此，一眾網民亦議論紛紛：「馬神就正啦，又Kelly又Ali」、「Ali已經去到日本新垣結衣級數」。

一眾網民大讚李佳芯「Ali已經去到日本新垣結衣級數」

90後女神Kelly伍樂怡當年除獲封「民選港姐冠軍」。

除了劇中的「女神大戰」夠晒引人入勝，現實生活中80後女神Ali與90後女神Kelly的比拼亦是相當精彩。一早已被公認為「女神」級代表人物的Ali，演技亦一直大獲好評，2018年更憑《BB來了》勇奪視后，又獲封為「收視靈藥」，「神」級程度可想而知。不過其實女神界後起之秀Kelly來頭亦不嘢少，身為2017年港姐五強人馬的Kelly，當年除獲封「民選港姐冠軍」，更因與「小龍女」李若彤撞樣而獲得「仙氣李若彤」美譽！之前Kelly在無綫劇《青春不要臉》中，便因「神還原」李若彤當年小龍女造型贏盡佳話，人氣急升。劇中Emma家境富裕，私下的Kelly其家族經營內衣生意之餘，也與Emma一樣創立了自家品牌，包括運動服裝品牌及Bagel網店，戲外戲內均美貌與智慧並重。對於被網民拿來跟Ali比較，Kelly笑言：「我自己本身好鍾意睇Ali嘅戲，佢都係我女神。」問到事業上會否以視后Ali為目標？她說：「相信佢係好多人嘅目標，我可以同佢同劇已經好開心。」

對於被網民拿來跟Ali比較，Kelly笑言：「我自己本身好鍾意睇Ali嘅戲，佢都係我女神。」問到事業上會否以視后Ali為目標？她說：「相信佢係好多人嘅目標，我可以同佢同劇已經好開心。」

另除了Ali的連環「心動式」造型惹起熱討，飾演日正姑姐楊飛雲的陳自瑤（Yoyo）也獲網民大讚外貌及演技同樣出色：「拍得Yoyo幾靚，角色又討好」、「做八婆仔幾正」。直至昨晚，飛雲終邂逅同樣被其前度郎子偉（姚亦澧飾）騙財的田中直男（黎學勤飾），後者對性格率直樂觀的飛雲「心心眼」。本集還加插了不少「田中視覺」的飛雲Close-up靚樣，難怪網民紛紛派Like。

飾演日正姑姐楊飛雲的陳自瑤（Yoyo）也獲網民大讚外貌及演技同樣出色。

對於獲網民大讚演得入型入格兼Keep得好，甚少扮演「十三點」的Yoyo也自言很喜歡這個角色：「好開心大家鍾意飛雲，因為呢類角色一演得過火就會乞人憎，所以真係要拿捏得好好。」至於保養心得？現年41歲的Yoyo認為心態最緊要：「雖然我有番咁上下年紀，但都仲覺得自己心態上好後生同開心，呢兩樣都係保養好緊要嘅秘訣。」