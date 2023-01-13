中年好聲音| 肥媽鬧伍仲衡高要求爆罵戰　肥媽：人哋唔係專業㗎！

TVB節目《中年好聲音》，將進行第三部曲《團戰！影視金曲生死鬥！》，晉級的26位選手將分成六組進行比賽，包括《今宵多珍重》：吳大強（隊長）、馮志豪、龍婷、應德榮、李佳，《年少無知》：劉智衛（隊長）、區俊傑、柳冕、羅金榮，《燕尾蝶》：丁文俊（隊長）、曹敏寶、顏志恒、魏嘉信、周吉佩，《心急人上》：梁浩銓（隊長）、支嚳儀、李泇霖、何博文，《女神》：林鉫徫（隊長）、陳早怡、羅啟豪、鮑聖光，及《領悟》：涂家堯（隊長）、李思林、彭澤英、梁愷庭。

五大評審：（左起）周國豐、張佳添、肥媽、彭健新、伍仲衡

第三部曲的評分形式由「派燈」改為「畀分」，四大專業評審肥媽、周國豐、張佳添、伍仲衡，及嘉賓評判彭健新每組最高可給予20分，每組總分為100分。比賽完成後，六組之中奪得最高分兩組將全員自動晉級，最低分兩組會有兩位成員被淘汰，另外兩組則各會被淘汰一名成員，淘汰決定權掌握在五大評審及星級導師林二汶手上。為了從評審手上爭奪最高分，六組可謂各出奇謀，除了以不同色系服裝配搭踏上舞台，更加入不少舞蹈及話劇等元素，務求令演出更見立體，可惜不少組別均因「顧此失彼」失卻分數，更因而引發肥媽與伍仲衡針鋒相對！

到底呢一組人點樣好演技法？

事緣擁有三位五燈選手的《心急人上》組，原以為「坐定笠六」，豈料因為演唱風格各異，排練時陷入危機，更一度激嬲二汶發火鬧人：「你哋下一次機會就係正式比賽，所以上次度嘅嘢點解唔做呢？同埋改（咗）嘢點解唔講呢？」雖然演唱水準不像預期穩定，但四位組員獻唱時表現異常入戲，更加插拋媚眼及舞蹈元素，成功炒熱氣氛，張佳添及周國豐因而給了極高評價及分數，唯獨伍仲衡卻大感不滿：「佢哋演技係非常好，但我哋節目唔係中年好演技吖嘛，係中年好聲音！所以一定要我合埋眼你感動到我。」肥媽聞言即插嘴：「人哋唔係專業㗎！又要畀你睇、又要唱埋畀你聽，唔好咁高要求啦！」伍仲衡即黑面反擊：「呢個比賽嚟㗎嘛，冇要求我坐喺度做咩呀？」火藥味濃。

星級導師林二汶亦不滿參賽者練習態度。

是次各組組合相當有趣，由於是自由組隊，最終出現「五燈選手」分配不平均現象，其中《年少無知》是唯一一組沒有五燈選手「加持」組合，《燕尾蝶》組則共有四名五燈選手，五燈比例高達八成。不過五燈選手並非萬能，以鮑聖光為例，雖然頭兩個回合均得到五燈好成績，不過這次鮑聖光卻面臨重大危機。皆因之前在林二汶「慫恿」下，鮑聖光加入了自己並不熟悉的《女神》組，結果單是背誦歌詞已大感吃力，唱歌水準亦因而受到影響。不勝壓力的鮑聖光，出戰前還一度向鏡頭含淚自責：「坦白講我驚會拖累佢哋。」到底鮑聖光最終是成就「女神」、還是拖垮「女神」？其他五燈選手又會繼續保持水準還是意外滑鐵盧？據知，是集更會有令人驚艷的黑馬跑出，令周國豐及肥媽相當肉緊，到底「最強黑馬」誰屬？