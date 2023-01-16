余思霆池邊大露背吸like　回顧女神搶話題技巧沙灘除褲睇到噴血

前華姐冠軍余思霆（Stitch）樣靚身材正，自近年移居台灣，與朱敏瀚拍分手後，IG靚相就愈影愈性感，不時都會分享泳衣照，福利大放送！日前余思霆又在IG大派福利，大晒拍廣告時的比堅尼泳衣照 ，輕鬆吸逾4600個likes。其實余思霆一直努力經營ＩＧ及自家Youtube頻道，上載自家旅遊短片亦經常以「奇招」吸客。



余思霆不時都會分享泳衣照。

Stitch曾於她的IG story post了她在波波池玩的靚相，流露出童真的一面。而網民的焦點再次落在她的完美身材之上，因為Stitch打扮相當性感，身穿黑色比堅尼top襯牛仔熱褲的她半躺在波波池中，真是份外誘人。另外，她又分享了她拍攝旅遊節目的新片，片中穿上泳衣配短褲的她對住鏡頭問：「你係咪想我除褲呀？」隨即脫下褲子即場換衫，不少網民都留言表示睇到尖叫和流鼻血呀。

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而余思霆為經營其YouTube頻道，帶隊去到台灣綠島旅遊。去得綠島，又點可以錯過藍洞浮潛同跳水？余思霆更為此分開兩日進行，而為咗可以影更多靚相，余思霆先後準備咗一套白色三點式泳衣以及一件桃姐色嘅一件頭泳裝。之不過，到底點可以喺藍洞換衫呢？余思霆即席示範「戶外換衣服」技能，片段中，見佢披上長外套並背對鏡頭，而同行嘅女性導演就企喺佢旁邊，手執一條白色泳褲，攝影師問：「白的嗎？」時，余思霆轉身表示：「不然是什麼？黃的喔？」同行女導演話條泳褲的確係有少少髒，因為余思霆坐過喺石頭上，其後只見余思霆將三點式上衣交出，場面都幾香豔，連攝影師都話：「這樣看起來有點性感，這樣拿出來。」其後只見余思霆將外套脫下，而佢身上原先嘅三點式已經換成一件頭泳衣，而泳衣上更印有「miss your touch」字句。

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