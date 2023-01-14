綠葉王劉桂芳入行35年被封「御用工人」　自爆一個原因抗拒演妹仔

現年65歲的劉桂芳於80年代入行，至今在無綫（TVB）效力已有35年，經常劇中常見的甘草演員，由於經常飾演妹仔，因此被封為「御用工人」，不過近日她接受演藝人協會訪問，就自爆因為一個原因，導致非常抗拒飾演工人。

劉桂芳效力無綫35年，（資料圖片）

劉桂芳分享他們小時候很流行到社區中心上課，當時她選擇三個項目學習，分別是裁剪、土風舞及話劇，就這樣她與演戲結緣：「我第一次踏台板，我仲記得嗰齣戲係《孽海情仇》，當時黃新叔同朱璣導演，同一個倫敦戲院嘅老總嚟睇我嘅演出，黃新叔話我聽，佢哋班人讚做細妹（嘅演員）做得非常之好，仲豎起咗手指公，你話係咪好有滿足感！」

劉桂芳機緣巧合接觸話劇，從而與演戲結緣。（影片截圖）

劉桂芳於1988年加入TVB之前，曾經在酒店擔任接待員，後來經吳思遠介紹轉行做化妝，再因司馬燕介紹開始接拍廣告。在短短4年間，她拍過旅行社、首飾、眼鏡等眾多品牌的廣告，堪稱一代「廣告女王」，她回憶起當時的情況：「我當時係拍咗好多好多廣告，但係我冇數過，我都係聽人講『一個香港小姐嘅節目，拍譬如有十二輯（廣告），佢哋話有八輯係我嘅廣告』但係係真定係假，我真係唔知。」不過她認為廣告拍攝生涯有限，所以毅然轉行拍劇，入行後有不少演出機會，參演超過200套劇集演出。

劉桂芳曾經是「廣告女王」。（影片截圖）

提起劉桂芳就會想起她「御用工人」的稱號，在片中她就提及到名稱的由來，原來當時她在劇集《非常外父》中飾演馬姐的角色，自此之後就有不少人要劉桂芳飾演工人，有一次她在接受傳媒訪問時表示自己最近常常飾演工人：「報紙一賣，全世界都叫我做工人。」不過她表示自己很抗拒飾演工人：「我係一個鍾意演出嘅人，我做過五六套話劇，我做親都係做女主角，但係我做女主角係過咗戲癮，但係你話斟茶遞水，係冇戲癮俾你過，你淨係企喺度，你話係咪好悶。」隨後劉桂芳就搞笑講到：「不過諗到啲錢就唔悶，做一日廳景好過人哋一個月人工。」

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