袁澧林與呂爵安屢傳緋聞 爆收Edan粉絲私訊：叫我唔好近佢咁多

被喻為文青女神的袁澧林(Angela)，2018年轉投古天樂「天下一」旗下專注電影發展，最近更憑電影《窄路微塵》演活基層任性單親母親Candy，成功一洗固有花瓶形象，更令她有機會拍住張艾嘉首度入圍爭金馬影后。袁澧林接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，談及「得知有提名已激動喊到癲」的Angela，原來早已視演員為終生職業與目標，並跟林立三學演戲已有四年之久。至於今次能爭取一個好角色「被看見」，Angela坦言感謝《窄路微塵》的男主角張繼聰，她說：「阿聰百份百是我恩人，最初劇組沒想過找我試鏡，很多人一想起我，就代表斯文、花瓶，沒想過我可以這麼奔放，是阿聰知道我有這潛能，向劇組推薦才有機會試鏡。」原來疫情高峰期，古天樂得悉旗下藝人多沒工作，特意安排了為期一年的工作坊，更邀請了張繼聰與藝人們交流，促使袁澧林與阿聰結緣，「第一次有成三、四十人，連古生都會親自做workshop，再由阿聰領導分享，阿聰說過我出席率最高，看見我的潛能。」

袁澧林最近更憑電影《窄路微塵》演活基層任性單親母親Candy，成功一洗固有花瓶形象。（ig@angela.yuen）

袁澧林初出道被讚是「文青女神」。（ig@angela.yuen）

28歲的袁澧林，2013年讀浸大時已兼職拍廣告，繼而於15年獲模特兒公司Starz People(種星堂)羅致正式入行變身文青女神，到16年拍Dear Jane MV三部曲時，Angela已是廣告界人氣搶手貨，她坦承入行以來發展順利，唯一挫折是17年遭前經理人公司控告私自在外接工作，她說：「當時是有誤會，回想起來是當時自己處理人事不成熟，那時不開心不是工作上的損失或事業停頓，是太年輕不懂處理突如其來的事，情緒打擊是極大。有擔心過前途，但官司知一定唔會打，因為我無做錯，我無擅自接Job，亦不會這樣做，但細節不想講太多，只可以講那時情緒影響好大。」

Angela是古天樂公司力捧女演員，她承認曾經有一位廣告界前男友，但她現時單身，公司也沒禁止她拍拖，至於因與Edan呂爵安多次合作而傳出緋聞，她的反應是，「感受？是唔好傳啦！(會被粉絲攻擊？)對呀！始終對方是偶像，經常被要求保持距離。是會收到很多粉絲私信，叫我唔好近佢咁多！我無呀！其實粉絲們應該覺得我們是專業，戲中我們做男女朋友，但全因是我們專業地演好，做劇情所需、或要講的對白。」

至於Angela理想對象條件，她說：「理想最好年長過自己一段距離，大十年最好，你剛才說的廣告前男友，他當時大我八歲是很吸引，成熟的人可以帶領我，有才華最重要，有埋靚仔樣當然好，養眼都是一件好事，圈內圈外都無所謂！」

談及做演員的終極目標，Angela原來備受演戲老師林立三的影響，「老師話大份演員社會地位低，尤其是舞台劇演員，他希望由他訓練出來的演員可以默默為這行業服務。所以去年我拍了三部戲，生日時就寫了一篇文，話好開心自己能為這個行業服務！雖然外間會認為你已是女主角，但我真的有種心態，想為這行貢獻多啲！再多啲！」

袁澧林接受梁泰來訪問。