郭可盈愛女甚具音樂天份　13歲林天若才貌兼備立志做創作歌手

郭可盈與林文龍在2004年結婚，2010年誕下寶貝女林天若（Tania），之後逐漸淡出幕前，專心相夫教女。日前Tania迎來13歲生日，她在IG分享了一系列慶生照，可見生日Party在位於西貢的匡湖居四層獨立屋舉行，現場以氣球佈置，而身穿粉紅色連身短裙的Tania，捧着生日蛋糕，已經亭亭玉立的她臉尖尖、鼻高高，充滿少女味！



亭亭玉立！（IG@tanialam_ty）

Tania更同網民大玩Q&A，除了分享了不少珍貴合照之外，有網民問她長大後會不會繼承父母的衣鉢，加入演藝圈成為一名演員，而Tania就自言對音樂比較有興趣，但如果有機會成為一名演員亦會是很好的體驗，她更表示未來希望從事音樂相關的工作，譬如製作人、創作歌手、唱跳藝人或作曲家等。其實Tania一向對唱歌、跳舞都非常感興趣，鍾意韓國女團BLACKPINK的她更曾在個人YouTube Channel上載跳舞片，年紀細細的她已經跳得相當好！

Tania表示未來希望從事音樂相關的工作。（IG截圖）

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早前郭可盈為TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓時，亦有帶埋囡囡入電視城。（IG@khy_official）

而郭可盈多年來對Tania都悉心栽培，Tania不但識畫畫、唱歌、彈鋼琴、結他、拉小提琴等，品學兼優的她還曾獲獎學金，更曾連續三年奪得學科冠軍！早前郭可盈為TVB《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓時，亦有帶埋囡囡入電視城，Tania面對傳媒表現十分淡定，而郭可盈在接受傳媒訪問時更透露是囡囡主動提出希望出席頒獎禮，既可感受現場氣氛，又可以看看幕後製作。甚有音樂天份的Tania在去年9月開始嘗試作曲，短短四個月已經作了7首歌曲，絕對是前途無可限量！