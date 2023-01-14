慈善星輝仁濟夜｜李佳芯為籌款獻唱　人靚聲甜搣甩「魔音」稱號

慈善籌款節目《慈善星輝仁濟夜》，將於本周六（14日）假將軍澳電視廣播城隆重舉行，由汪明荃、陸浩明、蔡國威及陳庭欣擔任大會司儀，參與演出的陣容鼎盛，包括泳兒、曾比特、姚焯菲、鍾柔美、詹天文等人。

Ali狀態大勇！（梁碧玲 攝）

而李佳芯（Ali）打頭陣為節目唱出第一首歌曲《一雙手》為節目籌款，Ali唔單止人靚把聲都好甜，與多年前的表現截然不同。事關2017年元旦，Ali在一次商場演出中獻唱，結果被網民指五音不全兼咬字不清，更被封為「魔音天后」，不過在她努力練習下，終於洗脫污名。

李佳芯打頭陣為節目唱出第一首歌曲《一雙手》（梁碧玲 攝）

在接受《香港01》訪問時，Ali表示唱歌對她來說是一大挑戰：「唱歌對我嚟講真係唔係強項，仲係一個挑戰，所以係有一定嘅風險，只可以唯有盡力練多啲，將風險減低。」隨後Ali透露自己為這次的演出落足心機：「其實我一直都有練唱歌，因為知道自己用聲唔係咁好，適逢今次嘅show，其實我自己未唱過呢首歌，但係冇辦法，要用盡方法唱好佢，希望大家覺得OK。」 被問到學唱歌學了多長時間時， Ali表示：「我一個禮拜上一次堂，呢一年幾兩年都係咁，不過就係練基本功，因為一個禮拜一個鐘真係好少。」

Ali表示唱歌對她來說是一大挑戰（梁碧玲 攝）

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