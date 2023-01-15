姚焯菲外國留學女團不解散　鍾柔美不捨眼濕濕：好似爭咗少少嘢

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）日前（14/01）出席《慈善星輝仁濟夜》節目，她們接受《香港01》訪問時表示，會留港度過農曆新年，不過新年就會到新西蘭讀書，展開新生活。不過，她亦指女團「After Class」女團並不會解散，與團中炎明熹（Gigi）、鍾柔美（Yumi）、詹天文（Windy）三位拍檔會一直keep住姊妹情。



姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）出席《慈善星輝仁濟夜》節目。（梁碧玲攝）

姚焯菲接受《香港01》訪問時說：「我強調咗好多次，我係會返嚟嘅，工作已經有幾首歌錄緊同製作緊。屋企人有講唔捨得我，但係佢哋都有講想我去學一啲唔同嘅嘢。」父母會不會擔心？她回答：「如果爸爸擔心我，就唔會畀我去，應該係咁講，佢係擔心我有甩漏，但係佢知道我喺呢啲甩漏入面成長。」

新年後姚焯菲去外國留學。（梁碧玲攝）

提到外國有金髮靚仔做同學時，她就回答：「其實我未過到去，唔知有咩同學，但係希望我唔會怕醜啦，會主動識新朋友。」提到好姊妹要出國讀書，Windy說：「我一定會唔捨得佢，因為平時出騷化妝，我都好鍾意同佢講嘢，所以覺得少咗佢就會少咗一個可以分享嘅隊友。」Yumi也有少少眼濕濕，她說：「因為，其實，點講...如果佢走咗，個心會好似爭咗少少嘢，但係我會氹自己，話佢好快返嚟，我哋返學、做嘢時間會好快過，所以，係囉，無論gigi或者Chantel，佢哋都會返嚟，Yeah。」