張振朗撞傷眉骨爆晒缸險毀容急入院　樂易玲漏夜搵整容醫生縫針

無綫高層樂易玲今日率領一眾TVB藝人參與公益金九龍區百萬行慈善活動，樂小姐透露張振朗昨晚 (14/1) 在廠拍攝新劇《奪命提示》時受傷了，眉骨位被座地燈撞中爆裂，即時血流如注。

樂小姐表示：「佢喺廠入面流咗好多血，中咗頭獎，廠入面有醫療隊幫佢止咗血先，我哋就再安排咗佢去聖德肋撒醫院，監製同我哋啲supervisor即刻車佢過去。咁我就漏夜搵咗個plastic surgery (整形外科) 醫生幫佢，因為我唔想佢縫針縫得唔好呀，塊面嚟㗎嘛，佢咁靚仔。佢一路都係清醒㗎，止咗血，但係我見到佢個傷口都深嘅，所以就送佢去相熟嘅醫院啦，我搵咗個整容醫生，等佢縫針縫得靚啲吖嘛，唔係會有好大個疤。嗰時係凌晨一點幾，幫佢 (處理傷口) 整到4點幾。」

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張振朗目前已在家中休息，他接受電話訪問時聲音聽來相當精神。張振朗表示：「做咗手術冇乜大礙，要休息一下。當時拍緊動作戲，其實都做足安全措施，戴晒護肘、護腕，有武指在場指導，所有嘢都好安全，但係估唔到會發生意外。我係畀一盞已經包好咗嘅座地燈撼落個頭度，真係意外，我又做番『地獄黑仔王』。(你怕唔怕毀容？) 唔怕呀，男人有撻瘌型啲吖嘛。（縫咗多針？）縫咗7針左右。(女朋友楊偲泳有無好擔心？) 我基本上無同過自己啲屋企人講，唔想每個朋友都擔心。」

張振朗又多謝昨晚陪伴照顧他的人，包括監製和樂小姐等。他說：「我之前一直都好鍾意拍有少少動作嘅戲，希望可以快啲好返返去拍，唔好影響到個拍攝進度。(受傷會唔會影響你視力？) 完全無，好彩無打中隻眼。其實只係一啲皮外傷啫，等一個禮拜度就可以拆線。」他又表示不需要做腦部掃描，笑言本身智力好高，不會受損。樂小姐透露張振朗會於本月21號拆線，最快都農曆新年後才開工。

齊齊為大嫂慶生！（FB照片）

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