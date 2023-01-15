傳Kanye West與Yeezy女建築師秘密結婚　網民嘲新歡同前妻撞樣

美國饒舌天王Kanye West跟Kim Kardashian離婚後，爆出反猶太教言論，不只令他人氣直插谷底，大量長期合作的品牌都與他割席，加上要負擔子女的撫養費而傳出財困。不過昨日（14日）竟傳出於秘密女子結婚，引起網民熱議。

Kanye West與Kim kardashiany已經正式離婚。（Getty Images）

日前Kanye West被外媒拍到與一名金髮女子到餐廳用餐，有消息認識透露該女子是在Yeezy工作多年的建築設計師Bianca Censori。根據TMZ報道，Kanye與Bianca已經舉行秘密婚禮，而照片中亦能看到Kanye在無名指上戴了白色結婚戒指，代表在結婚儀式上對Bianca的承諾。

有傳Kanye West已經與Yeezy建築設計師Bianca Censori秘密結婚。（CFP）

Kanye在無名指上戴了白色結婚戒指。（CFP）

Bianca是Yeezy的建築師。（IG圖片）

其實早在上月，Kanye West發佈了新歌《Censori Overload》，雖然歌詞並滅有提到Bianca的名字，但歌名卻是女方的姓氏。消息傳出後，有大批網民都指Kanye的新歡跟前妻Kim Kardashian無論身材或樣貌都非常相似，更表示：「又係Kim Kardashain複製人」、「前女友都係同Kim一樣樣」、「係咪忘記唔到前妻？」不過Kanye還沒有就秘密結婚事件作出回應。

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