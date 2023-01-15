林欣彤10年來靠一點弱光生存 終徹底擺脫情緒病藥：風霜難不起我

林欣彤（Mag）剛回復單身，去年11月於Instagram宣布與樂隊 ONE PROMISE 成員馮卓然（Anton）已經分手一段時間。林欣彤昨日（14日）發文透露自己已經走出黑暗歲月，徹底擺脫情緒病，不需要再依靠藥物。

林欣彤成為《超級巨聲2》冠軍後，一度被力捧做容祖兒接班人。（ig@maglam_）

林欣彤上載多張笑容滿臉的照片，寫着：「我終於徹底擺脫情緒病藥了💊👋🏻，好像有差不多十年了！處於黑暗，已經很久很久，一直只靠暗弱的一點光生存，直到那一點光都消失了，絕望了嗎。我已盡全力了，是我不值得上天眷顧嗎？」

「不，是上天知道，我有自己發光的能力🌟不只可以在黑暗中照亮自己，我還希望照亮身邊的人和物。無盡的黑暗，可能就是啟動你這個能力的條件，如果你正處於黑暗，我想告訴你，你將會很強大。還有，我想抱抱你，我知道很難，但請你相信，因為我切切實實地經歷了，我可以你都可以，不怕！#遇風霜其實天知難我不起 #結疤當傳奇」。

林欣彤透露自己10年來靠一點弱光生存。（ig@maglam_）

現年32歲的林欣彤2010年參加無綫歌唱節目《超級巨聲2》，憑住飊高音翻唱 G.E.M.《A.I.N.Y.》以及台灣歌手A-Lin《愛請問怎麼走》獲讚賞，被網民貫以「小巨肺」之稱。林欣彤奪冠後一夜爆紅，由學生變被追棒偶像，加入英皇娛樂，首張個人唱片《Vocalist》獲得白金銷量並橫掃四大頒獎禮新人獎項，被寄予厚望成為容祖兒接班人。正當大家以為林欣彤星途璀璨之際，她卻不堪壓力患上情緒病及失聲，演唱會被逼取消；她更曾透露病情嚴重時，連自行進食都沒有氣力，要家人協助，令事業幾乎停頓。