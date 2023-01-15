與吳偉豪相差16歲演母子　李佳芯唔介意挑戰姊弟戀：好驚老過佢

李佳芯（Ali）、吳偉豪（Ricco）、陳自瑤及黎學勤等一眾演員今日（15日）出席TVB劇集《有種好男人》宣傳活動，在劇中飾演母子的Ali和Ricco現實中雖然相差16歲，但外型卻絲毫看不出年齡差，更獲網民大讚兩人望落更似情侶，希望兩人可以有機會拍愛情戲。



兩人在劇中飾演母子，但現實中其實外型相襯。（陳順禎 攝）

Ali以往在不少劇集入面，大多數的男拍檔都是比她年長，甚少有機會接觸到姊弟戀題材的劇集，她坦言如果對象是24歲的Ricco的話，單單是想像一下都會好大壓力：「其實係有壓力嘅，男同女嘅壓力唔同啦，女仔會好驚自己望落去個樣老過佢，或者打扮上會唔會好老，因為女仔會好介意呢啲，好容易成熟過男仔，如果（對方）係廿幾歲真係會好大壓力！」Ricco笑言：「如果係我對住你都有壓力㗎，因為我驚襯你唔起吖嘛！不過都要睇下公司點睇，等公司安排！」

Ali在劇中與馬德鐘才是一對。（TVB）

李佳芯今日出席TVB劇集《有種好男人》宣傳活動。（陳順禎 攝）

Ricco上星期在《萬千星輝頒奬典禮》上奪得「飛躍進步男藝人」的殊榮，「媽媽」Ali都表示感到相當安慰：「我真係喺心入面一早已經覺得佢遲早會攞（獎），當然今年合作完就見到佢攞獎真係好戥佢開心！」Ali又表示，雖然兩人在今部劇只是第一次合作，但已經一早看好對方會成功：「其實我認識佢都係《愛回家》嘅「朱凌凌」，我知道佢要做我17歲嘅仔，初初見面傾偈嘅時候都已經覺得佢好穩重，覺得佢唔似17歲，似返佢嘅真實年齡，因為性格比較內向、諗好多嘢，但一開始拍就已經拋開咗自己，呢個對於演員嚟講好緊要，首先要放低一啲自己嘅習性、同一啲唔應該出現係角色嘅嘢，我覺得佢呢方面做得好好。」

吳偉豪表示好感謝Ali的包容。（陳順禎 攝）

Ricco亦表示非常感謝Ali的包容，又憶述當時兩人拍第一場戲的時候，自己因為緊張不斷NG，但Ali都交足戲不斷喊：「我真係好唔好意思，好多謝你咁包容我真係，thank you！」

兩人表示平時相處就像朋友般舒服。（陳順禎 攝）

之後會否有機會見到兩人再合作呢？（陳順禎 攝）

新年將至，對於2023年的展望，Ali表示健康最重要，工作上亦可以愈來愈好，Ricco則表示：「希望新一年又攞獎啦！同埋每次參演嘅劇都可以有突破，畀啲唔同嘅嘢大家睇！」

一眾演員今日（15日）出席TVB劇集《有種好男人》宣傳活動。（陳順禎 攝）