陳自瑤自言從未遇到與自己相似角色　感謝網民欣賞神級八婆演繹

陳自瑤（Yoyo）今日（15日）出席TVB劇集《有種好男人》宣傳活動，她在劇中飾演的「楊飛雲」的因為性格巴渣又八卦，兼且不時展現反白眼和眼超超的表情而被觀眾大讚演「八婆仔」演得入型入格。Yoyo笑言見到自己被網民形容作「神級八婆演繹」感到很開心：「如果演一個角色可以演到去神級，無論係咩角色我都會覺得好開心！」



陳自瑤出席TVB劇集《有種好男人》宣傳活動。（陳順禎 攝）

Yoyo坦言雖然角色給人的感覺好諸事八卦，但其實都有傻裡傻氣的可愛一面：「其實佢好有義氣，有可愛嘅一面，都唔係完全嘅八婆！」她坦言可能有人會誤會自己是本色演出，所以特意澄清：「其實大部份（性格）都係相反，可能佢（楊飛雲）有義氣但好衝動，我並唔係一個衝動嘅人，我就會比較深思熟慮少少。」

Yoyo感謝網民喜歡自己的演出。（陳順禎 攝）

Yoyo在劇中與年輕六歲的黎學勤有感情線。（陳順禎 攝）

被問及從影多年演過大大小小的角色之中，最與自己最不相似的角色是什麼，她即細細聲表示：「啲奸角啦，其實都好少會有角色係好似自己，每個人都好獨特㗎嘛，可能角色入面會有啲性格可能會類似，但唔係全部，所以冇話邊一個角色係最似我嘅，我暫時未搵到。」

Ali和Yoyo派心心！（陳順禎 攝）

農曆新年將至，Yoyo表示未有計劃出外旅行，會留在香港與家人度過。她又表示大部分賀年食物都是煎炸食物比較肥膩，因為自己很容易爆瘡，所以都會盡量少食。

Yoyo表示農曆新年會留在香港與家人一同度過。（陳順禎 攝）

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