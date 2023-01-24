王玉環2600呎沙田半山豪宅媲美宮殿　最常招呼圈中神秘「九男女」

一身貴氣的王玉環，臉上總帶着笑容。人緣極佳的她，即使息影多年，與圈中人仍保持密切聯繫，她自爆與「九男女」定期有聚會，「個名係修哥（胡楓）改，叫九男女，有我、修哥、黃錦燊、周美鳳、肥媽、黑妹、KK、導演同陳曼娜，大家都鍾意嚟我呢度，喺屋企可以放鬆啲。」

王玉環人緣極佳，即使息影多年，與圈中人仍保持密切聯繫。（梁碧玲攝）

「九男女」經常有聚會。（王玉環小紅書）

王玉環十分好客，沙田半山2600呎的豪宅就成了打卡熱點，內部裝修以米白色歐洲風格為主，配上豪華水晶吊燈，貴氣十足媲美宮殿。王玉環帶大家走勻全屋每個角落，客飯廳是主要宴客的地方，收藏了佷多水晶酒杯及擺設，氣氛會隨着日與夜作出變化，「夜晚我會關燈點蠟燭，好浪漫，氣氛好啲大家都開心。」

而睡房則由3間房打通而成，裏面有一張雅致的梳妝台，當然不少得衣帽間和超特大鞋櫃，裏面放有過百對 MANOLO BLAHNIK 高踭鞋，很多都是同一個款不同顏色，用以搭配她色彩繽紛的服裝，襯托出她的典雅氣質。她說：「我覺得睡房係最重要，由3間房打通，平時落妝、覆message，跟住就瞓覺、第二日返工，以前嘅屋企對我嚟講就好似酒店咁，係疫情之後多咗留喺屋企，有時思考多咗，更學懂享受生活。」

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不過最吸睛，還是豪宅被山林包圍，加上一室花香，由大廳、睡房、化妝枱、衣帽間到浴室，每個角落都放由她親手插的鮮花，閒坐露台就彷如置身森林仙境一樣。「呢度風水好，宴客未停過，辛苦少少（插花）都冇所謂，因為山景（四季變化）係紅色，真係好靚，加埋呢度（花園）花開。」

除了朋友喜歡在家中打卡，還吸引斑鳩在小花園築巢，「生咗第5胎嘞，你哋今日運氣都好好，媽咪同小朋友都喺度，有時我起身都會第一時間睇吓佢哋，夜晚返嚟又望吓，好似屋企人咁，感覺好溫暖。」

全屋鮮花，睇見人都開心啲。（梁碧玲攝）

呢度都係一個靚靚打卡位。（梁碧玲攝）

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