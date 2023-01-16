獎門人｜曾志偉偏心何超蓮得佢有遮用？　其他環節一樣照顧有加

無綫（TVB）節目《開心無敵獎門人》日前（15/01）播出農曆新年特別版，節目除邀請了陳瀅、JW王灝兒、《聲夢傳奇2》畢業生和余思霆、陳嘉慧、彭慧中及陳星妤（前名陳聖瑜）等藝員外，還邀請了「何家千金」何超蓮上節目玩遊戲。有網民睇完節目後大讚節目好睇，不過亦笑言「何家千金」何超蓮得到獎門人曾志偉優待，例如有獎門人親自落場教玩「坐波波」最佳姿勢，答問題時特別少雨，還直接送她一把遮免卻淋雨。



曾志偉親自落場教何超蓮「坐波波」。（《開心無敵獎門人》截圖）

節目內容與之前的集數大同小異，兩組對戰加上一些笑料。第一個遊戲玩「坐波波」，獎門人安排兩位小鮮肉擔任「坐墊」，當他們知道坐上去的人是何超蓮時，全身更「硬晒軚」。第一次上節目的超蓮亦有些不知所措，所以獎門人又即席示範一次，還叫超蓮「不用客氣」。突然被獎門人「坐」的「星夢仔仔」更面露難色。這時候獎門人曾志偉就笑言：「喺靚女之前，你要先俾肥仔砸一砸先。」之後，見到超蓮試了幾次都坐不爆氣球，曾志偉也十分貼心地教她反轉方向用後背坐下去。

曾志偉親自落場教何超蓮「坐波波」。（《開心無敵獎門人》截圖）

何超蓮玩「啜乒乓波」冇畫面。（《開心無敵獎門人》截圖）

可能很多觀眾都期待何超蓮玩「啜乒乓波」的畫面，不過這一部份就只播出了陳瀅、陳星妤（前名陳聖瑜）、彭慧中和侯雋熙的畫面，是因為不夠精彩而剪走還是其他原因？到了「搶櫈仔」環節，當「班長」程浩駿比何超蓮更快搶到櫈仔時，獎門人曾志偉又出手，直接叫程浩駿讓座給何超蓮繼續玩。

曾志偉叫「班長」程浩駿讓座。（《開心無敵獎門人》截圖）

何超蓮玩得好開心。（《開心無敵獎門人》截圖）

何超蓮玩得好開心。（《開心無敵獎門人》截圖）

最後的「彈遮遮」答問題環節，何超蓮和陳瀅的組合連續數次答錯問題，但看上去她身上、臉上卻沒有很多雨水。原來第一次答錯問題時，製作組已經「送」了一完整無缺的雨傘給何超蓮，旁邊拿着穿洞雨傘的JW王灝兒見到何超蓮滴水不沾的模樣，更大喊：「離譜！天理何在？」製作組真的是幫到出面，明顯地偏心。同時，也有網民直言何超蓮的位置特別少水，所以整場下來都可以keep住靚樣，反觀隔壁的小花陳嘉慧、陳星妤等人就清一色變成了「落湯雞」。

全場只係得何超蓮有遮用。（《開心無敵獎門人》截圖）

全場只係得何超蓮有遮用。（《開心無敵獎門人》截圖）

連JW都忍唔住嗌：「天理何在？」（《開心無敵獎門人》截圖）

何超蓮個位特別少雨。（《開心無敵獎門人》截圖）