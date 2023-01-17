衝上雲霄2｜新年深宵重播43集　必睇陳法拉性感情挑cool魔張智霖

《衝上雲霄2》於2013年播出，10年後呢個cast已經成為絕響。

無綫經典劇集之一《衝上雲霄2》將於年初一( 22/1 )起於深宵時段重播！劇集在2013年首播，全劇43集，十年後觀眾可以重溫，由初一起每晚一口氣連播3集，唔使兩個星期就可以重溫晒呢個可一不可再嘅cast，捱少少眼瞓都係值得。

cool魔大戰梁政珏。

《衝上雲霄2》講述吳鎮宇再演機長唐亦琛，但胡杏兒演嘅妻子蘇怡第2集就病逝，後來邂逅了陳法拉飾演嘅Hoilday ，而法拉的男友張智霖飾演嘅Cool魔生性風流，而且來者不拒，令法拉無安全感，與吳鎮宇漸漸產生感情，大玩三角戀，張智霖最終成全法拉同吳鎮宇，瀟灑全身而退。

法拉當年做女主角引起不少爭議聲音。

當時佢都好搏。

劇中Chilam生性風流，引得朱璇、劉俐和梁政珏主動埋身，其中一場梁政珏著上低胸性感內衣，喺床上情挑赤裸上身Chilam，為觀眾帶來視覺衝擊；而另一場係Chilam同陳法拉喺法國完成飛行訓練後，去到古堡享受二人世界，法拉坐喺Chilam大腿上，以絲巾遮蔽對方雙眼，再主動脫去上衣，雖然鏡頭只係見到法拉嘅肉背，但已經算係極限挑戰。

馬國明同江美儀都有床戲。

胡杏兒於劇中一人分飾兩角，以蘇怡之角病逝後，再以飛機維修督導員顧夏晨身份出現，並暗戀副機長吳卓羲，期間再殺出傳嘉莉變成三角戀，但最終有情人終成眷屬。