Ian陳卓賢首次與黃偉文合作出新歌　粉絲卻期待另一首神秘求婚歌

早前陳卓賢（Ian）上載身處錄音室的照片並預告將會推出新歌，昨日（16日）Ian再上載新歌《再見寧靜海》的照片，並寫下：「2023年第一首派台作品」，新歌將於明日（18日）中午12時首播﹑下午1時在各大音樂平台上架，MV則在當晚8點於MIRROR YouTube Channel首播。新歌由Ian自己作曲及監製，詞方面則由著名填詞人黃偉文負責，今次是黃偉文與Ian首次合作，令大家都十分期待。

Ian新歌《再見寧靜海》。(ig圖片)

黃偉文今日（17日）在社交平台上發文說出自己與Ian相遇的小故事：「和 Ian 的初遇，本來是 2021年的 10月，那首結果沒有如期在當年年底面世的歌叫做《伊人》⋯⋯ 一年後的11月，陳先生說他終於可以錄那首歌了，我說：這一年你在音樂上成長了那麼多，我覺得那首歌的內容和曲風，此時也許不是最能襯托出你現在的好，像一個小孩子365日後已經長高不少，去年的衣服都不再合身了，你就別穿去年那套衫出來拜年了 ⋯⋯ 不如我們重新再寫一首『當下的陳卓賢』，好不好？結果，年廿七，我們有了這一首月球之旅。」

黃偉文在社交平台上發文說出自己與Ian相遇的小故事。(ig圖片)

黃偉文之後再提到當初那首《伊人》，並說：「其實也是首好歌，你要不要暫且放進時間囊，五年後十年後再找機會唱？不，等你求婚那一天再唱也可以。」不少網民留言說十分期待，更有網民把重點移到原本的那首《伊人》，指想聽到Ian作的求婚歌：「期待你為Ian度身訂做的新詞」、「而家變咗好想聽2021年作嘅求婚歌」

黃偉文之後再提到當初的那首《伊人》。(ig圖片)

Ian日前在社交平台限時動態上載了沙灘的照片，應該就是為今次新歌《再見寧靜海》拍MV，而Ian最近亦日以繼夜拍攝《冰上火花》，再加上通宵達旦製作新歌，令不少Hellosss都擔心Ian身體會捱不住。

Ian日前在社交平台限時動態上載了沙灘的照片，應該就是為今次新歌《再見 寧靜海》拍MV。(ig圖片)

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