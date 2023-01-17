楊明出獄後首更新社交網近照難掩憔悴　竟遭冒名招搖撞騙

藝人楊明去年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，今年1月7日終於刑滿出獄。他當日由女友莊思明以及經理人接他出獄，而他離開赤柱監獄後並未有即時返家，而是坐車直接到無綫將軍澳電視城，第一時間返公司。因為他是約了高層樂易玲見面，會親身當面向對方認錯，以及拍攝悔過短片。

楊明今年1月7日在赤柱出獄。（陳順禎攝）

片中楊明表示：「喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢......對於我飲酒嘅習慣，為大家同埋公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉，我喺度向大家同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺度好認真，對大家講聲對唔住。」又希望大家給予他機會重新開始。

楊明怕自己講漏，所以一直睇住「貓紙」道歉。（無綫娛樂新聞台截圖）

楊明出獄至今已一個多星期，前日 (15/1) 他終於在重獲自由後首次更新社交平台，他post了兩張最新近照，包括一張在天橋上的自拍照，以及一張與愛犬的自拍合照，相中見他面露笑容，看來心情不錯，不過面容略帶憔悴。昨日他又再次出post，發文寫道：「請各位小心，近日有假冒我專頁的回應在我各個貼文中，請大家不要按任何Link，什麼中獎、什麼派錢要登記全都是假的❌️❌️❌️【留意其名稱便清楚】多謝各位！祝新年快樂❤」原來近日有騙徒假冒楊明的社交網專頁招搖撞騙，故他特地澄清並呼籲大家要小心提防被騙。

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