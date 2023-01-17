不正常愛情研究所｜范莎莎桑拿房同男友瘋狂曳曳　大學宿舍如春宮

無綫J2節目《不正常愛情研究所》，由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持。今集主題是「大學瘋狂歲月」，嘉賓是《CP訓練營》受訓者之一的范莎莎（Zaza）。

不少人都認同，大學時期有幾件事一定要做，包括O’camp、住Hall、上莊、拍拖。無可否認大學是個瘋狂歲月，今集嘉賓Zaza曾到英國、荷蘭留學，見盡外國風情。Zaza自爆大學時期試過最crazy sex，是在桑拿房同男友進行，她說︰「嗰時係荷蘭同第一個男朋友去做桑拿，荷蘭啲桑拿室有幾間獨立房，男女一齊。嗰日冇乜人幫襯，趁有間房冇人，就同男朋友喺房曳曳。」她笑言假如有人入房，都不知道如何是好。Zaza同不同國籍男仔拍過拖，最欣賞德國男仔，又試過同法國男友咀嘴，最後錫到頸痛，當中原因令人震驚。

至於Susuca都不輸蝕，她以前空姐身份爆料，講述親身撞破一對男女在飛機廁所曳曳的故事，原來空中「搞嘢」真係無處可逃。她透露航空公司有規定不可二人共用廁所，同埋空姐要每15至30分鐘巡查，以免出意外沒人知。當日就真係「出事」，她巡廁所時，聽到入面一陣嘈吵聲，但當她敲門，入面忽然靜晒。Susuca已經心裏有數︰「跟住拍多兩三次門，都係冇反應。跟住我同入面嘅人講，我哋有鎖匙，可以喺出面unlock，冇事你哋就出返嚟啦。」最後一男一女死死地氣前後腳行出來，為該航班空姐，提供全程「花生」。

前任空姐Susuca試過在飛機廁所撞破好事。

其實，各主持都有不少猛料，文青系有Karen同Jojo講住Hall的經歷同O’camp玩得有幾癲。原來O’camp玩得最「亂」的，是「組爸」同「組媽」，他們起先會互媾，到O’camp就會尋找新目標，下層的「組仔」、「組女」會成為被獵食對象，Jojo話︰「玩得最亂都係組爸、組媽，啲組仔、女都係俾人玩。」她又爆料大學生住Hall可以有幾「亂」。