姜濤千八萬購入港島星級海景豪宅　位處名校區阿嬌祖兒都係業主

姜濤2023年做業主啦。

23歲人氣王，MIRROR成員姜濤傳出豪擲千八萬，購入港島西名廈一個662平方呎海景兩房單位。其實姜濤早在兩年前已經講明想買樓，曾在訪問中回應賺到第一桶金想做的事：「買樓！無庸置疑！我已經睇緊樓！我嘅夢想係買樓！為咗將來可以一層收租、一層自己住。」一出手便購入星級樓盤，有不少巨星鄰居。

出道短短時間即夢想成真，姜濤精挑細選的單幢豪宅維壹可謂星級樓盤，位處德輔道西458號，望向維多利亞港及位於名校網。前身為一於1957年建成的七層高唐樓美景大廈及德富工業大廈。2006年田生集團以2.34億收購美景大廈，及後再以1.97億元收購鄰近的德富工業大廈，後英皇地產購入地盤，曾考慮發展成酒店，其後改成發展37層高住宅項目，於2012年第三季入伙。

向來熱愛投資「磚頭」的Joey被指從2007年開始入市並以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等12個物業！（IG/@yungchoyee）

維壹全盤僅提供103個單位，實用面積662至2,624平方呎，7樓及32樓設空中花園、而8樓為會所，其設施包括室內泳池、健身室、宴會廳等。另外，41及42樓為特色單位，只為1梯1伙，其中41樓設有平台，而42樓則包括天台。姜濤更有不少星級鄰居，包括2010年以關連買家身份入市，買入33樓以上高層單位的容祖兒及阿嬌（鍾欣桐），以及2017年尾謝霆鋒斥資3,000萬買入千呎單位贈予妹妹謝婷婷。

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