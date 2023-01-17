汪小菲失戀疑心情不好　跑到張蘭直播間留言斥：別立人設了

汪小菲最新動態，引發內地網民眾怒，日前(16日)張穎穎就於微博親爆她已多次向汪小菲提出分手，因為對方「情緒真的很不可控」，令她受到驚嚇。面對張穎穎的挑釁，汪小菲母親張蘭一反常態，沒有作過多回應，不過萬萬沒想到，汪小菲竟率先跑到張蘭的直播間留言直斥母親：「別立人設了。」



汪小菲（後）、張穎穎現身重慶火鍋店，腳上穿著情侶鞋。（微博@會火）

汪小菲與張穎穎近來都已高調認愛，汪小菲更稱對方是她的救命恩人，但日前網上傳出一段張穎穎哭訴的影片「為什麼要我承受這些東西」，而下方張蘭則留言「就憑妳是個心機女」，張穎穎疑再忍受不了這兩母子，日前(16日)張穎穎就於微博親爆她已多次向汪小菲提出分手，直斥對方「情緒真的很不可控」發文寫道：「謝謝你懦弱的愛，我不堪重負，好好聽你媽媽的話吧，很愛過，很恨過，現在我也不恨，都是命運。」

汪小菲竟率先跑到張蘭的直播間留言直斥母親：「別立人設了。」(微博@吃瓜沖浪日記)

不知汪小菲是否因失戀心情不好，日前趁着母親張蘭開直播期間，竟跑到直播間留言鬧張蘭：「別立人設了。」內地網民得悉汪小菲鬧母親後，再也坐不住了，紛紛留言斥汪小菲「養這種兒子真是造孽」、「張蘭這輩子最失敗就是生了汪小菲」、「他真的是媽寶男又極度情緒不穩定的牆頭草一枚」不過有網民對這對母子斷斷續續的鬧劇感到煩心，指「每天都是他們」、「他家就是反反覆覆戲才不會落幕」。

網民今次唔撐汪小菲。(熒幕截圖)