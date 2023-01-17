袁嘉敏直言討厭LV遭翻舊帳曾出席品牌活動　被指拜金瘋狂出PO反擊

袁嘉敏 (Candy) 於今年4月1日突然在IG炮轟鍾培生父子是人渣後，已於當月離港出走，到了法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友。事件震撼全城。去年年尾，Candy就趁機拍片回顧她的新聞，更首度開腔談及鬧爆鍾培生父子一事，以及剖白與鐘培生的關係。在影片中她回應在波爾多逛Hermès時獲VIP級招待，事關在地聯絡人是該品牌的VIP才獲得如此款待，又言：「我不喜歡Hermès這個品牌，但最討厭的是LV，我喜歡些低調的品牌。」

Candy經常會在社交平台上分享自己的近況。(袁嘉敏ig)

不過就有人翻出袁嘉敏曾經在2021年11月出席LV的品牌活動，因此就暗指Candy口不對心，實質拜金，令她為此大動肝火！今日（17/1）她在Instagram連出三個IG Story瘋狂反擊。首先她表示討厭LV是件不爭的事實：「我在之前的視頻中已經說過，我討厭 LV，不喜歡 Hermes（除了他們的家居用品），這是事實。我和幾個朋友參加了英皇珠寶的發布會，而對面街的 LV 正在舉辦 Cruise 22 系列VIP 秀。我的朋友們需要順便去LV，所以我們去那裡看了一會兒表演。 之後我們回到當時的珠寶店，我當時買了一條項鍊（I'd said in my previous video that I hate LV and dislike Hermes (except their homeware), which is true. I was attending a launch event at Emperor Jewellery with a few friends, and across the street at LV, they were having a VIP show for their cruise 22 collection. My friends needed to drop by LV and so we went there for a bit and watched the show. We then headed back to then jewellery store so I could purchase a necklace）」

袁嘉敏向網民分享自己討厭LV的原因。（IG/@candy_kamanyuen）

Candy更向網民解釋自己討厭LV的原因，強調自己喜歡低調的品牌：「對我來說，LV的花押字很俗氣，Neverfull 很醜！ （I said that I like brands that are more low-key. To me the LV monogram is tacky, the Neverfull is just ugly!）」隨後更向網民分享自己喜愛的品牌：「 我日常使用的奢侈品牌是 Loro Piana、The Row、Brunello Cucinelli、Joseph（My everyday luxury brands would be Loro Piana, The Row, Brunello Cucinelli, Joseph...understated and supreme quality of fabric and comfort）」

還向網民分享自己的心頭好！（IG/@candy_kamanyuen）

袁嘉敏首開腔剖白與鍾培生父子關係：我好怕人哋成日都講錢

其實在過去Candy都曾經表示自己並非一位拜金女性，她最近在YouTube的影片中就自言13歲開始打工賺錢：「我一路都慣咗靠自己，無話渴望人哋去幫太多。其實講真我自己性格本身係好怕人哋成日都講錢嘅，即係下下都講錢嗰啲人我係好驚㗎。今次係幾可惜啦，好似出到嚟嘅感覺係我貪人哋錢呀，我下下同人哋講錢呀，其實就真係唔係囉。」強調並沒有貪鍾培生的錢。

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