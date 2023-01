袁嘉敏直言討厭LV遭翻舊帳曾出席品牌活動　被指拜金瘋狂出PO反擊

袁嘉敏 (Candy) 於今年4月1日突然在IG炮轟鍾培生父子是人渣後,已於當月離港出走,到了法國波爾多展開新生活兼且歐遊探朋友。事件震撼全城。去年年尾,Candy就趁機拍片回顧她的新聞,更首度開腔談及鬧爆鍾培生父子一事,以及剖白與鐘培生的關係。在影片中她回應在波爾多逛Hermès時獲VIP級招待,事關在地聯絡人是該品牌的VIP才獲得如此款待,又言:「我不喜歡Hermès這個品牌,但最討厭的是LV,我喜歡些低調的品牌。」

Candy經常會在社交平台上分享自己的近況。(袁嘉敏ig)

不過就有人翻出袁嘉敏曾經在2021年11月出席LV的品牌活動,因此就暗指Candy口不對心,實質拜金,令她為此大動肝火!今日(17/1)她在Instagram連出三個IG Story瘋狂反擊。首先她表示討厭LV是件不爭的事實:「我在之前的視頻中已經說過,我討厭 LV,不喜歡 Hermes(除了他們的家居用品),這是事實。我和幾個朋友參加了英皇珠寶的發布會,而對面街的 LV 正在舉辦 Cruise 22 系列VIP 秀。我的朋友們需要順便去LV,所以我們去那裡看了一會兒表演。 之後我們回到當時的珠寶店,我當時買了一條項鍊(I'd said in my previous video that I hate LV and dislike Hermes (except their homeware), which is true. I was attending a launch event at Emperor Jewellery with a few friends, and across the street at LV, they were having a VIP show for their cruise 22 collection. My friends needed to drop by LV and so we went there for a bit and watched the show. We then headed back to then jewellery store so I could purchase a necklace)」

袁嘉敏向網民分享自己討厭LV的原因。(IG/@candy_kamanyuen)

Candy更向網民解釋自己討厭LV的原因,強調自己喜歡低調的品牌:「對我來說,LV的花押字很俗氣,Neverfull 很醜! (I said that I like brands that are more low-key. To me the LV monogram is tacky, the Neverfull is just ugly!)」隨後更向網民分享自己喜愛的品牌:「 我日常使用的奢侈品牌是 Loro Piana、The Row、Brunello Cucinelli、Joseph(My everyday luxury brands would be Loro Piana, The Row, Brunello Cucinelli, Joseph...understated and supreme quality of fabric and comfort)」

還向網民分享自己的心頭好!(IG/@candy_kamanyuen)

袁嘉敏首開腔剖白與鍾培生父子關係:我好怕人哋成日都講錢

其實在過去Candy都曾經表示自己並非一位拜金女性,她最近在YouTube的影片中就自言13歲開始打工賺錢:「我一路都慣咗靠自己,無話渴望人哋去幫太多。其實講真我自己性格本身係好怕人哋成日都講錢嘅,即係下下都講錢嗰啲人我係好驚㗎。今次係幾可惜啦,好似出到嚟嘅感覺係我貪人哋錢呀,我下下同人哋講錢呀,其實就真係唔係囉。」強調並沒有貪鍾培生的錢。

點擊下圖看更多相關圖片: