伍詠薇講家事唔耐煩　對練美娟反白眼遭網民狠批：無品到一個點

由當奴和練美娟主持的ViuTV全新節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》昨晚（16日）播出第一集，邀請到伍詠薇擔任節目的第一位嘉賓，分享她平時不為人知的購物趣事。然而，向來直腸直肚的伍姑娘多次在節目反白眼兼藐嘴，又不斷狂串娟姐，引來大批網民批評伍姑娘沒禮貌，又戥娟姐感到委屈。



伍詠薇擔任節目的第一位嘉賓。（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

節目初段就公開了伍姑娘的個人使費比例，兩位主持見她的住屋費佔最多，因此展開追問，伍姑娘補充說：「平時係唔夾㗎，有時我會畀下咁樣囉。」娟姐即接一句：「隨心啦呢啲。」伍姑娘即明顯開始不耐煩，反了一個白眼說：「呢啲係我嘅家事，唔關你哋事好冇？關你哋咩事啊。」當奴和娟姐馬上嚇了一嚇，並努力笑着打圓場：「呢個節目就係講家事㗎其實都，咁我哋唔講屋啦！」

伍姑娘一出場，講幾句已經不耐煩。（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

兩位主持險些招架不住。（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

之後伍姑娘分享自己平時非常喜歡收藏睡衣，家中收藏近400多套，她表示好後悔沒有穿過這些睡衣影過寫真，又大呼「好可惜」，娟姐即鼓勵她：「可咩惜啫，你咪而家着番再影囉！」不過，伍姑娘聽完似乎不太高興，即背對住娟姐向當奴說：「你唔好以為身材好過我，佢唔好以為身材好過我，講埋啲咁嘅嘢。」娟姐即激動澄清：「咩啫我梗係唔係啦，真係可以有心唔怕遲！」伍姑娘再挑起眼眉望實娟姐，娟姐即向當奴求救：「你講！你公道！」當奴嘗試打圓場化解尷尬氣氛，扭耳仔表示：「對唔住對唔住，我打工㗎咋，sorry，我哋去下個環節啦唔該晒！」雖然兩位女士拍手大笑，但觀眾依然明顯見到氣氛尷尬。

伍姑娘聽完娟姐的說話似乎不太高興。（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

背對住娟姐向當奴說：「你唔好以為身材好過我，佢唔好以為身材好過我，講埋啲咁嘅嘢。」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

尷尬到爆。（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

伍姑娘再挑起眼眉望實娟姐。（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

娟姐即向當奴求救：「你講！你公道！」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

當奴嘗試打圓場化解尷尬氣氛，扭耳仔表示：「對唔住對唔住，我打工㗎咋，sorry，我哋去下個環節啦唔該晒！」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

伍姑娘表示自己收藏睡衣有道，娟姐問她有什麼獨特的收藏衣物方法，她以長輩姿態表示：「搵膠袋包住囉，好似上鏈錶咁得閒拎出嚟，放下啲臭丸落去，又會揈下佢，同埋如果啲臭丸唔好嘅話痴到會變黃㗎啲嘢，你知唔知啊女！阿練美娟！」娟姐已沒有再接話，面露尷尬表示：「請教請教！」

伍姑娘分享自己獨特的收藏衣物方法，望到娟姐實一實，並說：「你知唔知啊女！阿練美娟！」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

娟姐面露尷尬表示：「請教請教！」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

網民看完該集之後，對於伍姑娘的言論和舉止都感到不滿，認為她不尊重兩位主持，亦多次針對娟姐：「真係無品到一個點」、「主持反應好真」、「伍姑娘冇基本禮貌，令到兩位主持尷尬和難堪，亦另我們（觀眾）睇得不開心」。當中亦有不少留言大讚娟姐又專業又EQ高：「Respect娟姐」、「忍住道氣唔窒返轉頭都難，仲要唔黑面有笑容，專業」、「要畀個叻娟姐」、「應對得好好」、「好在娟姐EQ夠高，臨場識執生，控制到成個場氣氛」、「娟姐呢集勁委屈，辛苦晒」。