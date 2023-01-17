呂爵安生日｜展覽公開珍貴劇本及戰衣　Edan拍片做回禮難得感性

踏行K11，即時可以同「HAPPY EDAN DAY」字樣打卡。（鄺鈺瑩攝）

MIRROR成員呂爵安（Edan）將在本月21日迎來26歲生日，EDAN LUI FAN CLUB在尖沙嘴商場舉辦了「Happy Edan Day生日展覽」，場內還完了單曲《Elevator》的電梯場景，走進「電梯」內，擺放著多張Edan參與過的影視作品劇照。不過講到最值得打卡的位置，一定是在商場二樓的「伙嘢」區：既有Edan在「903 AllStar 籃球賽」戰衣外，更有Edan出道至今所得到的音樂獎座，以及《過時過節》、《闔家辣》、《季前賽》的劇本，《季前賽》的劇本上，寫有「離地」、「富二代」、「一事無成」、家姐嚴格」等字眼，應該是Edan在塑造角色阿德時寫下的筆記。

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不過講到最用心的，必定是場內播放Edan錄製的片段，他表示去年經歷了特別多的事情，相信26歲的自己會有更明確的目標，另外，Edan又一再感謝「爵屎」不求回報的支持，為他提供了很大的信心和動力：「我成日都會諗點解會有人鍾意我、點解會為我做咁多嘢，其實我真係諗唔明，或者成日有一種好驚失去咗大支嘅支持，有啲時候會有啲咁嘅感覺，我唔係一個自卑嘅人，我亦都唔係一個好有自信嘅人。」

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FAN CLUB負責人May透露去年9月已開始籌備生日展，由於臨近農曆新年，所以在揀場時遇上不少阻礙，但慶幸可以順利完成，而Edan 亦十分支持FAN CLUB，一如他在限時動態所說，提供了不少私伙嘢。May表示，除了生日展之外，亦會有燈箱應援，整個生日企劃花費6位數。