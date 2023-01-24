盤點中年回春男神　57歲郭富城凍齡10年　馬雲皮膚光滑十足年輕人

兔年又到，大家一定最香想青春常駐，輕鬆凍齡最開心。娛樂圈中出名多凍齡美魔美，其實凍齡回春男神都唔少。除了郭富成係回春代表人物外，連富豪馬雲早前公開露面時，亦獲讚皮膚光滑。而61歲江華亦靠一招成功回春，大家不妨參考吓！



馬雲皮膚光滑：

阿里巴巴創辦人馬雲，自2020年底退出公眾視野以來，一直有傳他及其家人已移居日本東京生活，並購入箱根一棟豪華別墅，過着愜意的生活。早前馬雲再度公開露面。「馬雲公益基金會」於微博發布，馬雲於去年12月30日（農曆臘月初八）這天，「全程連線參加」與內地年度鄉村教師得獎人的見面會，馬雲說，「臘八之約他從不缺席，希望盡快能和大家線下見面！」照片可見，身穿白襯衫的馬雲精神狀態非常好，馬雲皮膚光滑像回春一樣，似足年輕人，他更對著鏡頭雙手向大家比心，看來心情大好！

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江華新髮型顯年輕：

現年61歲的江華已有一段長時間沒有參與幕前演出，早前有內地有報道指江華打算全面復出拍戲，對此他表示自己這次是回歸，因為他從來沒有想過退出娛樂圈，很期待跟大家見面。然而事隔一年，仍未見江華的新作品面世，觀眾未能看見他的新戲。不過江華依然活躍於社交網，經常拍片放上抖音分享。

早前江華換了一頭新髮型，令他看來比前更顯年輕，彷彿回春20年，可以說是愈老愈有型。可是，有不少網民就直指他變樣了，甚至認不出他，有網民表示：「事竟係整過度？定係美顏開太大？」、「第一眼以為係馬國明」。

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黎耀祥精神飽滿:

現年58歲的視帝黎耀祥 (祥仔) 近年主力北上發展，比起以前在無綫的拍戲日子，要經常捱更抵夜，他在內地的生活明顯比較悠閒寫意。而他在不用開工的時候就喜歡到處遊覽，以及品嚐各地美食，還會拍片放上抖音同大家分享，化身美食博主。日前他就先後拍了兩條片介紹廣東飲茶點心，以及東北菜。片中的他看來精神飽滿且圓潤了不少，染黑髮的樣子更是回春了20年，感覺相當有活力，狀態絕佳。

點擊睇黎耀祥回春樣:

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早前天王郭富城57歲正日生日，於IG post了他與老婆方媛 (Moka) 以及兩個寶貝囡囡一家四口慶祝生日的靚相同大家分享，並留言表示：「謝謝大家對我的祝福❤️😊也祝願大家身體健康，事事順心，快快樂樂。😊😘」相中可見除了城城一家，還有其他親友一起為他賀壽。而在全家福中，城城同老婆分別抱着細女同大女，兩位千金都戴上了皇冠頭飾作公主打扮，一家四口溫馨又幸福。城城戴上眼鏡的樣子更是唔識老似的，彷彿回春了10年，十分之靚仔，完全看不出他與老婆22年的年齡差。