張家朗跟周潤發首見面感緊張　發哥傳授人生經驗：將個身段放落嚟

藝人周潤發（發哥）早前與東京奧運金牌得主張家朗應品牌的邀請，二人首次合作，張家朗在與發哥的對話過程中就像一名小粉絲般有點小緊張。經驗豐富的發哥很懂得拿捏節奏，又會製造氣氛，緩和了尷尬的情況，而最後發哥也拿着手機與張家朗自拍留念。

周潤發與張家朗合照留念。

發哥說到第一次見到張家朗時感覺：「我第一時見佢畀我想像中靚仔，又高大啦，溫文有禮啦，如果熒幕見佢就有一朝佢打緊金牌個戰，好有型！」發哥大讚張家朗在劍撃比賽中十分帥：「最難忘呢有一下，過咗身邊仲可以倒劍個下好瀟灑！」發哥說到張家朗由世青一路走來到金牌之戰，十分激動，更激動到叫了出來，發哥說張家朗由4年前巴西奧運到2021年的東京奧運，已經長大了。發哥更講到自己對花劍不熟悉，但看過張家朗的花劍後，對花劍產生了興趣，有意去學花劍。

發哥說到第一次見到張家朗。

張家朗在第一次見到發哥就覺得不敢相信：「因為通常睇到嘅時候都係電影度睇，都有睇過好多唔同嘅電影，第一套應該係《賭神》，有翻睇過朋友介紹嘅《英雄本色》、《監獄風雲》啦，你演得好好同舊嘅香港電影自己都好鍾意。」張家朗一直強調自己不敢相信能見到發哥，發哥更說笑：「想見到我可以去山上面。」因為發哥熱愛行山，所以有不少人都在山上野生捕獲發哥。發哥說到張家朗今年25歲，已經在世界上奪得金牌，而自己25歲時仍在香港拍劇，覺得有很大的分別，不論見識及見聞張家朗都比他來得快。

張家朗在第一次見到發哥就覺得不敢相信。

發哥提到張家朗在練習時經過的艱辛。

張家朗亦說到在他的眼中，發哥是一位巨星，但日常都有聽說過他的事件，所以形容發哥十分「親民」。在拍攝過程中，張家朗因為自己不擅長言語，所以很怕在過程中要重拍很多次，但拍攝時，發哥帶著張家朗進入拍攝模式，令張家朗覺得整個過程十分愉快。發哥亦教授張家朗：「當你係咁高嘅時候，其實你要將你個身段放翻落嚟，所以你個教練話畀你聽，你有脾氣嘅時候就唔好係嗰度發。」發哥豐富的人生經驗的確令張家朗獲益良多，加上經歷會令自己成長。最後發哥更叫張家朗教授劍撃技術，而自己會教張家朗做戲，令人十分期待發哥授徒。