自然系女子旅行｜林襄和服示人勁KAWAII　預告今晚公開床照派福利

由「暉哥」林映暉主持的TVB全新旅遊節目《自然系女子旅行》以山海為主題進行療癒之旅，，邀請到三大台灣女神擔任嘉賓，分別是「啦啦隊女神」林襄、「樂天女孩」張雅涵和「音樂系女神」黃上晏。首集打頭陣出場的是林襄，25歲的她去年初在台灣推出《與你襄遇》寫真集火速售罄爆紅，在節目中更為香港觀眾派福利，性感上陣以水着示人，得到外界熱烈迴響。



「啦啦隊女神」林襄擔任《自然系》嘉賓。

昨晚（17日）第二集中，暉哥帶住林襄去到南投鹿谷的生態園區，偌大的園區每次只會接收55名旅客。她們在園區住的木屋分上下兩層，樓下是客飯廳，樓上有張King size的大床。原來林襄每次下榻酒店，都非常着重浴室，必定要有浴缸︰「這是必需的，因為愛浸浴！」第二朝的節目是上山採茶，之後暉哥帶林襄參觀妖怪村，其間兩位女仕同妖怪玩擲骰，妖怪遇上女神當然束手就擒，順利贏得禮物。暉哥就沒那麼好彩，她燈力強大連擲兩次都輸，妖怪被迫作弊，她才勉強獲勝。午餐她們光顧妖怪主題飯店，品嚐「妖氣臭沖天」及「蚯蚓炒麵」，林襄對炒麵讚不絕口。說穿了兩味餸其實是臭豆腐加皮蛋，蚯蚓其實是蕃薯切絲配上炒麵。

二人穿上和服學習茶道。

今晚播出的一集，林襄將會與暉哥去到新竹海拔1,180公尺的營區住帳篷，每朝起身都會有騰雲駕霧的感覺，仿如去到仙境。經過兩集後發覺林襄有一句可愛的口頭禪「哇噻」，每次暉哥介紹一樣新奇有趣的事物，她都會講表示驚嘆，有讚賞暉哥「你好叻呀」的意思。當林襄去到帳幕外，已急不及待除鞋入內，仿如小朋友拆禮物般興奮。營主為二人預備迎賓下午茶，不要看林襄體形嬌小，她絕對是吃貨女孩。食飽飽後二人去到射箭場比拼，贏的人當晚睡覺可獨家享用暖氣，到底勝負誰屬？關心林襄的朋友，就要留意今晚節目。

今晚有床照！

玩完比賽好快又到晚餐時間，暉哥為林襄準備豪華海陸邊爐套餐。重點是飯後的營火晚會，有熱的水果紅酒提供，暉哥更教林襄用營火烤棉花糖。初體驗的林襄驚為天人，發揮吃貨本色，逐層炸脆棉花糖逐層吃，食完一粒又一粒，完全停不到口。飲飽食醉又是下榻時間，同場加映林襄露營床照，留意今晚《自然系女子旅行》，同女神近距離接觸。

草泥馬嚇到她只懂瞪大眼。

重溫返今個星期一（16日）第一集林襄初登場的情況，暉哥帶她去到位於宜蘭的露營渡假村玩，住露營車、同園內的水豚、羊駝作親密接觸。第一站的水豚，已經感受到林襄的愛心，瞬間變為粉絲「襄民」，任餵任摸。沒比較沒傷害，暉哥的待遇就截然不同，水豚不單不給她摸，還調頭走。去到羊駝園區，受到的待遇差別更大，羊駝主動走近林襄近距離搶食，頭部同林襄的胸部只有1公分距離，嚇到林襄瞪大眼，猛叫「我不怕你、我不怕你喔」來壯膽。之後她們來到抹茶區，穿上和服的林襄就如一名日本美少女，製作及品嚐抹茶都頭頭是道。不過重點還是林襄穿上三點式泳衣去泳池區游泳兼到溫泉浸泡，令不少觀眾不斷重溫。

林襄穿上三點式提供福利時間。

二人都是有料之人。

自然系女子旅行｜台灣女神林襄空降J2台 打頭陣晒水着迫爆身材

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