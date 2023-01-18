《帝女花》面世65周年　林家棟憶廿年前曾粉墨飾演周世顯好辛苦

桃花源粵劇工作舍為紀念《帝女花》面世65周年策劃及製作的連串活動，可謂一浪接一浪，去年12月由香港管弦樂團主辦，桃花源粵劇舍合作製作的《落花滿天• 管弦光影之旅》音樂會圓滿舉行且反應空前熱烈；接踵而來的另一個紀念活動是《水波浪影片節》國際徵集暨比賽。《水波浪影片節》邀請了多位知名人士出任評判，包括：林家棟、高世章、盧偉力博士、何劍雄、林永存、丁雲山、黃勺嫚等。

為紀念《帝女花》面世65周年，桃花源粵劇工作舍舉辦《水波浪影片節》。

陳善之（左）吳國亮（右）感謝林家棟出任「水波浪影片節」評判。

林家棟笑言一直從事影視工作，今次是以粵劇外行身份做評判，不過原來廿年前他曾粉墨登場扮演過周世顯，當年他夥拍米雪赴新加坡做慈善騷演出《帝女花》，最難忘記憶是要吊眉、勒頭，再戴上重量不輕的頭飾，對非粵劇人來説，實在是一大挑戰，演得辛苦，好難揮灑自如，那一次是難得的經驗，想不到事隔廿年竟又再同《帝女花》結緣。家棟大讚該劇由劇本到演出皆無懈可擊，探討家國與愛情之間取捨、衝突令人深度思考，隨年紀和經歷增長，愈發明白劇中人物的處境和心態，他最欣賞名伶靚次伯演的崇禎：「表面上最無情，實際最無可奈何。」

林家棟十分支持更多的朋友參加「水波浪影片節」的短片比賽。

音樂家高世章出身演藝世家，外公白玉堂是上世紀粵劇大佬倌，媽媽是影后尤敏，自小已受到藝術薰陶，他記得年幼時與任劍輝、白雪仙相鄰而居，任姐為人爽朗親切，仙姐側比較嚴肅認真，都是他敬愛的前輩。高世章小時已展露其音樂天份，惟總給媽媽挑剔不夠完美，長大後才意識到媽媽以自身體驗警醒兒子將要面對的各種挑戰。

高世章表示他是十分喜愛前輩任劍輝、白雪仙的粵劇「帝女花」！

高世章銘記於心，所以他鼓勵參賽者，比賽不止輸贏，最緊要自己是否盡力，是否滿意，作為評判，他希望能聽到非傳統的聲音，若能跳脫現時粵劇音樂而仍保有粵劇神韻，將那會是極大的驚喜。林家棟希望參賽者不要受片長、器材局限，關鍵是要突出影片的主旨，順其自然發展，即使像廣告一樣的短片，也可以做到很精彩。