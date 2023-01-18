Honey與欣茵神還原「雞蛋六隻」經典食譜 挑戰俏黃蓉親製美食

由名廚祈積奇（Jacques）負責挑戰「神還原」劇集、電影及動漫中各式各樣經典名菜，並由三位睇得、食得但唔知煮唔煮得的J2ers：何泳芍（Honey）、胡敏芝（Karen）及陳欣茵擔任助廚的J2飲食節目《還原神之食》。

Honey呢個「神還原」造型，大家又畀幾多分？

到底咁樣整蛋同埋橙係咪真係夾呢？

今（18日）晚一集，Honey與欣茵將齊齊挑戰90年代經典廣告中的「聲音導航」食譜，就是不少人耳熟能詳的「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添」。由於相關食材特別，曾吸引不少網民發揮創作力量同幻想，集思廣益廣告中的師奶到底在煮甚麼，結果網民競猜出來的五大菜式分別有「橙味蛋糕」、「焦糖燉蛋＋橙皮絲」、「清香鮮橙蒸蛋」、「香橙骨」及「鮮橙西多士」，當中「香橙骨」更被指是得啖笑。

曾吸引《東張西望》解謎

為了解開這個引發「集體疑問」的經典食譜，原來無綫皇牌節目《東張西望》2015年曾找來為相關廣告配音的配音員，親解食譜由來之謎，《神之食》更播出了當年相關訪問片段，趣味性濃。Honey與欣茵在節目中將分別挑戰還原「橙皮炒蛋」及「橙盅蒸蛋」，Honey煮的蒸蛋更獲Jacques大讚有賣相！為了向這個經典廣告致敬，Honey「神還原」食譜前，更刻意以廣告中的師奶造型上陣扮鬼扮馬，相當爆笑。

當年《東張西望》訪問過呢個廣告嘅配音員，佢仲同大家親解食譜之謎。

Karen自爆有「鵪鶉恐懼」。

另本周五（20日）晚播出一集內容亦十分特別，原來金庸筆下的經典人物黃蓉除了嬌俏可人，更煮得一手好菜，相當Gfable！聰明伶俐的黃蓉，為了冧掂洪七公向郭靖傳授武功，曾連環對七公施展美食誘惑。為配合內容，製作組找來當年朱茵、張智霖及劉丹主演的《射鵰英雄傳》作為資料畫面；片段所見，當年朱茵仙氣逼人，加上甜美度爆錶笑容，絕對是飾演黃蓉的不二之選。為增加新鮮感，製作組除要求Jacques唸詩外，更要求對中國歷史零認知的Jacques，挑戰還原《射鵰》中的經典菜式「玉笛誰家聽落梅」。由於原裝菜式食材頗為偏門，Jacques改以鵪鶉肉等代替，豈料卻令Karen食到「面都歪埋」，Karen更自爆有「鵪鶉恐懼」，到底所為何事？

本周Jacques還挑戰了經典法國甜品Crepe Suzette（橙酒煮班戟），原來這道看似簡單的甜品不但歷史悠久，更是由當時的英國王子Prince Edward於法國Fine Dining期間意外發現的美食，並由他親自命名。想知當中典故？密切留意本周播出的《還原神之食》。

除咗還原《射鵰》經典名菜，Jacques等人仲去咗試食《射鵰英雄宴》入面嘅經典名 菜，其中Honey同Karen仲深入埋廚房重地偷師，師傅依家整緊嘅，就係「叫化雞」。

睇吓佢哋扑開外面啲泥時幾開心！