伍詠薇反白眼兼藐嘴遭炮轟　練美娟開腔解話：伍姑娘好nice

由當奴和練美娟主持的ViuTV全新節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》日前（16日）播出第一集，請來伍詠薇擔任節目的第一位嘉賓，然而，向來直腸直肚的伍姑娘多次在節目反白眼兼藐嘴，又不斷狂串娟姐，引來大批網民批評伍姑娘沒禮貌，又戥娟姐感到委屈。事隔幾日，當事人娟姐終於開腔幫五姑娘解話：「伍姑娘好Nice對我好好。」



背對住娟姐向當奴說：「你唔好以為身材好過我，佢唔好以為身材好過我，講埋啲咁嘅嘢。」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

伍姑娘近日到ViuTV全新節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》擔任嘉賓，分享她平時不為人知的購物趣事，她指自己平時非常喜歡收藏睡衣，家中收藏近400多套，表示好後悔沒有穿過這些睡衣影過寫真，娟姐即鼓勵她：「可咩惜啫，你咪而家着番再影囉！」不過，伍姑娘聽完似乎不太高興，即背對住娟姐向當奴說：「你唔好以為身材好過我，佢唔好以為身材好過我，講埋啲咁嘅嘢。」

娟姐即向當奴求救：「你講！你公道！」（《晚吹 - 讓我一次買個夠》影片截圖）

伍姑娘全程以長輩姿態與娟姐談話，惹來網民對於伍姑娘的言論和舉止都感到不滿，認為她不尊重兩位主持，亦多次針對娟姐：「真係無品到一個點」、「主持反應好真」、「伍姑娘冇基本禮貌，令到兩位主持尷尬和難堪，亦另我們（觀眾）睇得不開心」。事隔幾天，娟姐終於在社交平台（IG )開腔幫五姑娘解話，她說：「今日收到好多inbox，多謝大家對新節目咁留意，睇電視輕鬆啲，其實伍姑娘好nice對我好好，希望下次有機會再合作。」

娟姐終於在社交平台（IG )開腔幫五姑娘解話。(IG@linkuen13)