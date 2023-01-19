黎姿結婚周年獲老公連續14年送花　感謝無限支持：最好朋友和親人

黎姿（Gigi）與老公馬廷強婚後育有3個寶貝女，一家五口幸福美滿。轉眼間兩人踏入結婚14周年，日前Gigi在社交平台曬出鮮花照，並感慨道：「相識21年，成為家人相伴14年，很感恩在人生路上遇到一位既是最好朋友又是親人。多謝你永遠給予無限支持和空間，讓我可以無後顧地發展自己熱衷的事業和愛好。最重要是，給了我們一個充滿愛和溫暖的家！Happy Anniversary to us. #anniversary #truelove. 」



好幸福！（IG@gigilai_official）

相中所見，隨花附上的卡片上寫着「To my beautiful wife（致我美麗的太太）」，甜蜜滿瀉。Gigi曾透露老公馬廷強知道自己鍾意花，所以每年都會親自準備最美的鮮花送給她，非常有心思。14歲就出道的Gigi，曾塑造不少經典角色，直至2008年她在事業如日中天之時，突然宣布全面退出幕前，消息震驚演藝圈，同年她宣布嫁給大她15歲的富商馬廷強，多年來兩人非常恩愛。而Gigi婚後除了照顧家庭之外，更將醫學美容生意搞得有聲有色，短短幾年已經將品牌發展成有十間分佈在各區的店舖，成績有目共睹！

黎姿（Gigi）將醫學美容生意搞得有聲有色。（IG@gigilai_official）