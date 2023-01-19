大誠實家｜何啟華羨慕姜濤榮升業主　王智德：做密密支持佢嘅男人

蔡瀚億、何啟華、王智德、徐㴓喬齊齊為新劇進行宣傳。（葉志明攝）

由蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華、王智德（Alton）、徐㴓喬、李敏等主演嘅新劇《大誠實家》將在下星期播出，今日（19日）齊齊出席宣傳活動。對於劇集安排在農曆新年檔期播放，Alton與Dee表示不擔心收視，又透露拍攝時大家都十分癡線，Alton說：「我角色喺老人院工作，啲公公婆婆好好笑， 見到佢哋啲打鬥場面好有趣味，搞到我會諗到底係老人院定監獄風雲，所以係好好玩。同埋新年檔期，有套咁啱氣氛嘅作品，自己都好期待。」Alton透露當初因疫情關係，所以一直不確定開工日期，直到首日拍攝就是與李敏拍攝床戲：「對我嚟講最冇睇頭，最有睇頭係啲公公婆婆。 螢幕初吻仲未有機會獻出 。」

Dee為新作已開始操肌，就連去日本都未能放縱大吃。（葉志明攝）

新年將至，Dee表示將時間預留給家人，不過由於年後所演出的作品需要改變身形，為此他近期已開始健身：「要戒糖、澱粉，所以好唔開心。我喺日本⋯⋯班賤人食鰻魚飯時，我喺旁邊咬串燒。因為戒呢啲一斷咗就好麻煩，因為戒嗰時已經長期唔飽，又頭暈，但我捱完一星期已經開始舒服啲。」Dee表示必須在3月時有成果，Alton聞言後表示已收到對方求救：「佢啱啱有話一星期搵我3次好唔好，我其實OK，兄弟梗要幫 ，夾到時間咩都得，以前都幫佢操過。」

Alton考慮以支票作為利市，並且讓媽媽自行寫上金額。（葉志明攝）

問到會否準備大利市予家人，Alton表示：「媽咪嗰封會大啲，幾位數又未諗喎，你哋覺得呢？5位數⋯⋯都要量力以為，希望可以做到。」 另外，提到姜濤榮升做業主，Alton表示不敢打擾對方 ：「因為出面風聲已經令佢好大壓力，我做密密支持佢嘅男人。」Dee表示：「我想去見識下，我睇新聞見到『哇，咁叻仔』果然係姜仔 ，我都希望有一日可以咁樣。（你係一哥喎 ）我唔夠啦，可唔可以搵我同Alton拍，佢演啞鈴我舉又得。」