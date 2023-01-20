姜濤跪地唱《鏡中鏡》勁深刻　家俬店抽水：年廿八梗係要掃掃掃啦

去年11月男團MIRROR成員姜濤在籃球賽中受傷，所以需要進行手術及一系列的復康治療，經過個多月的休養後，姜濤於年初的頒獎禮重新踏上舞台。姜濤當日在頒獎禮憑《鏡中鏡》奪叱咤十大的第4位，情緒興奮的姜濤更一度唱到跪地及落台在場內遊走，姜濤跪地唱「賜我力量 用力訴，成名和寂寞 盡力訴，留言和辯論 落力訴，台前和幕後 合力訴，掃到那落葉落盡 尚在掃。繼續掃，要命數。」這些歌詞時，因為訴、數都與掃同音，加上姜濤在台上郁動身軀，令人聯想到不停「掃」。

昨日（19日）一間家俬店上載了他們的一套裝清潔產品圖片，再加上文字：「Whatsuppp Hong Kong！今日係年廿八梗係要掃掃掃啦！（跪地）」大抽姜濤早前在頒獎禮中演唱《鏡中鏡》令人深刻的一幕。有網民搞笑留言：「可唔可以用力掃？」、「嚴重懷疑呢個post咤叱當晚就畫好！」、「床頭和地櫃落力掃！潔白到！才知根本我是奴！」亦有鏡粉留言指：「作為鏡粉我覺得個post幾fun，又冇攻擊成分，鏡粉不是玻璃做的。」其實家俬店已經不是第一次「抽水」，之前已經抽過不少的時事水，所以大家看完笑笑好了，不用太認真。

家俬店上載了他們的一套裝清潔產品圖片。(IG圖片)

再大抽姜濤水。(IG圖片)

點撃重溫當日姜濤興奮唱《鏡中鏡》的照片：