新四十二章經｜龔嘉欣演「豬肉西施」 做足功課斬到手指痛

（2023年1月20日）由陳維冠監製、鄭成武編審的《新四十二章》，將接棒賀歲喜劇《黃金萬両》、由1月30日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員有陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛、鄺潔楹、譚凱琪、糖妹（黃山怡）、林景程及易宇航等。

圍繞「尋寶」及「維度」作主題，被指是向無綫經典劇集《鹿鼎記》致敬的《新四十二章》，劇情多元，除了有監製陳維冠擅長的天馬行空元素，還加插了不少輕鬆惹笑及節奏緊湊的打鬥場面，加上不時穿插的科學理論、中國文學以及催眠治療等充滿學術性的細節，務求帶給觀眾前所未有的新鮮感。

《新四十二章》劇情主要圍繞中文系大學教授章經（陳豪飾）、「豬肉西施」朱螢嬌（龔嘉欣飾）及「數理天才」邵一算（鄭子誠飾）三人發展，來自不同範疇、看似各不相干的三人，不但背後有著千絲萬縷的關係，各人更有不同程度的「維度覺醒」，簡單來說即是除了在現實世界中，三人在另一個維度（世界）均擁有截然不同的身份，相關身份更影響著各人於現實世界中的關係……而整個尋寶過程亦是圍繞著以上三個角色發展。

林景程感激龔嘉欣窩心照顧

除了陳豪與鄭子誠，在劇中與Katy最多對手戲的，是今年萬千星輝頒獎典禮有份提名男飛躍的林景程，及外籍演員易宇航，二人分別飾演螢嬌的大佬朱古力及二佬朱若望。劇中朱氏三兄妹感情要好，雖然偶爾撈亂骨頭，但當其中一人有難時，其餘兩人均會義不容辭出手相助，而感人的地方是，三人原來沒有血緣關係……憑飾演擁有無敵口才地產佬逐漸備受關注的林景程，是次將再挑戰演技飾演豬肉佬兼摔跤手，當中摔跤手造型及爆炸頭更是相當搶焦。談到與Katy拍劇甚有默契，景程笑言與Katy已十分熟稔，並感激對方一直很照顧自己：「我哋合作過《殺手》同《香港愛情故事》，佢不嬲好照顧我，今次開工我要戴一個髮片，我有次同佢講話夾到甩咗好多頭髮，佢第二日就買咗個生髮用品畀我，係窩心嘅。」他又笑言易宇航廣東話發音有欠清晰，拍攝時引發不少笑彈：「拍攝時要好用神去追住佢講嘅每一隻字，一個不留神就會聽唔到佢講咩。有時又會以為佢講粗口，忍唔住笑咗出黎就NG咗。」

而三大重要角色中，以龔嘉欣Katy飾演的「豬肉西施」最具話題性，在劇中靠賣豬肉為生的螢嬌，賣豬肉時有姿勢兼有實際。據知為了打好斬豬肉呢份工，Katy事前專誠拜師學藝：「有搵師傅去廚房上堂，了解豬嘅結構同埋落刀位。到正式拍攝時，豬肉檔老闆娘May姐喺現場都有指導番我啲手勢，同埋幫我睇playback，如果做得唔夠好，我哋就會再拍，我好佩服May姐，佢身形同我差唔多，但佢斬起豬肉時手起刀落，好有型！」Katy續指由於斬豬肉刀重量十足，故斬得耐會手指痛。

鬍鬚造型影響進食

除了斬豬肉，Katy還要應付不少動作場面，問到之前憑《殺手》中的好打角色令觀眾留下深刻印象的Katy，是次拍打戲又有否不一樣的地方時，她說：「今次個角色因為有神力，所以同之前啲打戲唔一樣，主要都係托起個人同埋將啲人掉出去。可能我唔夠啲男仔重，所以試過拍拍吓畀啲威也扯番轉頭。」造型方面，由於螢嬌在另一個維度的身份是鬍鬚佬，故此即使身處現實世界仍會不停生鬚，此亦是螢嬌一個不可告人的秘密。問到Katy經常要黐鬚拍攝會否很麻煩，她說：「我個角色喺唔同階段，會有唔同長度嘅鬍鬚。監製好好，佢盡量都唔使我黐太多鬍鬚，因為始終膠水會敏感，都試過成面起晒紅點。同埋有一樣麻煩嘢，就係黐住鬚食唔到嘢，每一次都食嘢前都要落番啲鬍鬚先，辛苦晒化妝同事。」