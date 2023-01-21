楊秀惠飛新加坡同陽光玩遊戲　泳衣上陣曬白滑肌分享三大美白貼士

楊秀惠最近與家人飛往新加坡聖淘沙享受陽光與海灘，亦不時在社交平台分享遊玩靚相。陽光普照難免會曬黑，但秀惠卻依然能保持一身白滑肌，而她亦有在小紅書大方分享美白心得：「最近帶了小孩和家人去新加坡聖淘沙玩，天氣非常的好， 小朋友也玩得非常開心，戶外自然光拍出來的照片也特別的好看，唯一需要擔心的就是美白問題。來自馬來西亞的我，因為天氣一整年的紫外線指數都很高，所以我的膚色本來也不是很白的。去了香港當演員之後，想上鏡美一點所以就對保養更加用心，而我發覺這些習慣對於美白是有幫助的，所以這次就跟大家分享一下我的美白小貼士，可以做到去黃、淡斑去印、均勻膚色和防曬等，希望大家都可以擁有又白又嫩的皮膚！」



陽光普照難免會曬黑，但秀惠卻依然能保持一身白滑肌。（IG圖片）

秀惠的美白貼士分為三個部份，包括是飲食篇、生活篇以及保養品篇。先從飲食篇開始，第一是喝檸檬薏米水，「檸檬做到抑制黑色素形成的效果，薏米有助去水腫，就更加上鏡了」。第二是少吃糖分高的食物，「攝取了太多的糖份，讓肌膚出現醣化，將膠原蛋白變成黃色，看起來就會比較暗黃。」來到生活篇，第一樣是做好防曬，「無論紫外線指數有多高，出門前都要塗好防曬，保護皮膚不會受傷害。（千萬不要節省用量！）」。第二樣是撐傘、穿長袖和戴帽子，「直接將你的皮膚和紫外線隔離！」

秀惠的美白貼士分為是飲食篇、生活篇以及保養品篇。（IG圖片）

最後是保養品篇，第一是護膚品和身體乳液，秀惠提醒後續的保濕功夫都要做足，才可以加強黑色素代謝，「可以塗含有杏仁酸或熊果素的產品加強美白的效果，不要一開始使用的時候就用濃度太高的美白酸類產品，避免過度刺激皮膚，養成塗美白身體乳的習慣，做到美白和保濕的功效以外，還可以防止肌膚老化，均勻膚色」。第二是要定期去角質，「身體上的角質堆積起來後，會讓你看起來黑一點。視乎自己皮膚的狀況下，一至兩個星期做一次就可以了。（敏感肌：用凝膠狀產品，不要磨砂）」。第三是內服的保養品，她坦言生了小孩後，又或者25歲後的新陳代謝減慢，要內外配合全面美白，更容易看出美白效果」。