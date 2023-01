吳雨霏與初戀男友結婚8周年　組五口之家：I’m so proud of US.

吳雨霏(Kary)與初戀男友,有網球王子之稱的洪立熙(Brian)相戀8年,並於2015年在美國註冊結婚,婚後育有三名子女,一家五口非常幸福!

結婚8周年,依然恩愛!(IG/@ngk)

日前,Kary就曬出自己與老公的合照,並用英文寫道:「I find it so crazy how I used to dream about getting married and having a big family and having all these adventures… and now I’m living that dream, and with you! We’ve been through so much in the past year and we’ve definitely had our lows… but each time we come out stronger and treasuring each other more than ever. I’m so proud of US. Thank you for making me feel so loved and special everyday. Happy 8th anniversary baby. (我曾經有好大膽的想法,我夢想著結婚,擁有一個大家庭,擁有所有這些經歷,現在我和你在一起實現這個夢想! 在過去的一年裡,我們經歷了很多事情,我們亦經歷過低谷......但每次我們都比以往任何時候都更強大,互相珍惜對方。我為我們感到驕傲。謝謝你讓我每天都感到如此被愛和特別。 8週年快樂,寶貝)」

仲有手寫卡片!(IG/@ngk)

婚後Kary將重心放在家庭上,全心全意照顧家庭。而她與Brian亦曾經歷過流產,但夫妻二人經歷這件事,導致二人感情無比堅固,令Kary感到在人生最低潮時,能夠同Brian一起度過,已是最大的幸福,她曾講道:「最感恩的是我和Brian都一起勇敢面對,一起走過最黑暗的時候,也因為這件事,我們感情變得無比的堅固,更珍惜對方。人生一定會經歷高高低低,最低潮的時候能夠和他一起手牽手度過,這已是最大的禮物。」

幸福!(IG/@ngk)

