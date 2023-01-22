袁偉豪好介意被叫「億萬駙馬」　感謝太太張寶兒在旁輔導：好攰！

袁偉豪（Ben）近年經常與網民展開罵戰，又多次公開炮轟傳媒，早前他接受雷霆881商業一台《星光背後》訪問，坦承性格火爆的他自從發生這些事之後變得恐懼見人，幸得太太張寶兒在旁輔導：「好攰，真係好痛苦！」



袁偉豪早前接受雷霆881商業一台《星光背後》訪問。

他慨嘆其實自己雖然性格火爆，但一向對人很好：「大家以為我變了另一個人，但回頭一看，是我太focus某些點，反而令自己不開心了。」他兩年前與細10年的張寶兒結婚，被外界標籤「豪門駙馬」，他亦承認自己其實於結婚初期頗介意：「多少都會（介意），是否真的要這樣形容？在我來看，為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？我的確就是被影響了，之前我可平衡到，但這兩三年疫情，我多了時間在家，或大家都多了時間留多了言。加上工作上，我承認自己放不開，有些工作付出了努力未必有回報，更令自己不開心。所以，過去兩三年，對我是一個很好的人生課題，可以話飽歷辛酸。現在清醒過來，我會繼續用努力表現給大家看，我也是如常過活，就算你話我千萬駙馬、億萬駙馬又好，我都是一樣。」被問及有什麼轉捩點學識放下，袁偉豪灰爆表示：「都夠啦！好攰，真係好痛苦！發生這些事後，我變得恐懼見人或跟傳媒做訪問。」

袁偉豪表示被外界標籤「豪門駙馬」，其實自己於結婚初期頗介意。

他透露自己之所以不再延續網上罵戰，是因為得到太太張寶兒的勸導：「她比我遲入行，初初拍拖像是我輔導她，但這兩三年她變了上靶，她真的變成我的心靈伴侶。譬如有很多次我生氣時找不到宣洩，會在社交平台的story呻多了兩句，她發現後會跟我說：『刪了它啦！唔好令事件延續及重覆了！』我最初仍會有爭扎，都會想我也是人也會有喜怒哀樂。她會讓我想深一層，不開心也無需畀外間知。既然改變不到世界，就改變自己。我們能成為夫妻，都是因為可互補不足，她真是我soulmate！」

袁偉豪自從跟張寶兒公開戀情後，因女方家境富裕令他曾面對不少壓力。（IG/ @_bowiecheung）

25年前拍電影出道，直至2007年奪港男冠軍後加入TVB轉型拍劇，去年更轉型成為音樂才子一手包辦曲詞編監推出個人單曲《馬路英雄》，袁偉豪透露自己從沒唱歌運，當年與力圖唱片簽約就遇上金融風暴，公司最後更倒閉：「細個年少無知想過做歌手，那時初踏足這行業以為無需返學兼前途好，其實很天真像張白紙乜都唔識，是得啖笑！根本未ready！」

他之所以今日能夠重拾音樂夢，都要感激未選港男前的十年低潮，讓他結識不少音樂人才令他於錄音時獲益良多：「那十年有渾噩，但無牽掛無負擔之餘，亦學識很多，沒那十年，沒今天的我。」