秦嵐《春晚》小品被批三觀不正 　厭女劇情網友鬧：還要親醜男

秦嵐自從2018年憑藉清宮劇《延禧攻略》翻紅後人氣一直有增無減，演技、外貌備受讚賞，由2019年至今已第三次加盟央視《春節聯歡晚會》，受歡迎程度可見一斑。



秦嵐三登《春晚》，再度引起網友熱議。（微博@秦嵐工作室）

當晚，秦嵐與演員孫濤合作小品《上熱搜了》，兩人扮演夫妻，劇情圍繞怕老婆、賺錢等問題展開，卻被網友詬病厭惡女性及傳遞不正確價值觀。事緣男主角孫濤被好友告知一條短視頻上熱搜了，內容是：「假如現在有個旅遊的機會，你只能帶一個人，A.你的妻子……」未等下一個選項說出口，他即刻說：「B! BBBBBB……」因而登上熱搜。隨即秦嵐一登場就因發現老公私藏小金庫開始教訓對方，由此展開一番爭論，討論夫妻財政大權，男主外女主內，女性形象等問題。

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在小品尾聲，秦嵐發現了上熱搜的視頻，與孫濤對質，經過男方道歉後，她還表現得非常大方：「我有什麼好生氣的，不就是個視頻開個玩笑嗎？我就心眼兒那麼小嗎？那麼沒有娛樂精神嗎？」即刻被扮演孫濤好兄弟的黃才倫讚大方，對方的太太也揚言要向其學習，最後，秦嵐又大讚：「老公，你就是我的驕傲！」更錫了對方額頭一啖，令不少網友大感驚訝，因通常小品中甚少會出現這樣的親密表演，加之充滿對性別的刻板印象，於是引起大眾不滿，紛紛狠批：「典型厭女劇本 我要吐了」、「秦嵐絕對是工傷」、「男的怕媳婦所有錢都上交這種畸形的價值觀還要塑造到什麼時候」、「自相矛盾 尷尬死了」、「秦嵐這個大美女 演厭女的本子 還要親醜男 真的沒眼看」、「秦嵐你不覺得惡心嗎」等。

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