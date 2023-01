岑麗香有下巴?近日有報道以大篇幅講岑麗香公開素顏照,更指她失手變了大媽,還有個雙下巴又有皺紋。今日大年初二(23/01)她就在IG上分享一條短片,片中先以「低抄」視角影着她的雙下巴,隨着鏡頭往上移就變回平日靚靚的岑麗香。短片上她也寫上:「contouring away the 蘿蔔糕,double chin so I can eat more (化妝執走個『蘿蔔糕』先,有雙下巴先可以食多啲)」岑麗香的「自抽」令人會心微笑。

岑麗香唔怕大家見到佢個雙下巴。(IG@heungheungeliza)

岑麗香也寫道:「I love the 糕s! Which is your favorite?!」不少網友都留言撐,以及祝賀她新年快樂。

👇點擊下圖睇岑麗香雙下巴👇

+ 28

其實岑麗香不時都會和網友分享自己的雙下巴: